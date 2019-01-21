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影／不買是他們傻！　任正非：華為很多東西歐美非買不可

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▲任正非受訪畫面。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者朱世凱／綜合報導

華為創始人任正非17日接受央視《面對面》節目專訪表示，「我從來沒擔憂華為被封殺，不買是他們傻，不買他們就虧了，我們有很多東西歐美國家最終非買不可，這是和平競爭；我們不會計較他們曾經拒絕過我們，當他們要買的時候，我還是會賣給他們的。」

央視「面對面」節目20日播出這段專訪畫面，這也是任正非首次接受中國電視媒體專訪，不過相關內容與任正非日前接受平面、網路媒體訪問有部分相似。針對多個國家對華為的禁令時，任正非說，「你做得好了以後，不會沒人買的，這是比賽，是技術競爭是和平競爭，除了買，還有什麼辦法。」

▼華為創辦人、總裁任正非。（圖／CPF）

▲▼華為創辦人、總裁任正非。（圖／CPF）

他先前對外也說，其實外面的變化「對我們沒有這麼大的影響，因為我們有信心，我們的產品做得比別人都好，讓別人不想買都不行」；五年後，華為的年銷售收入還會比今（2019）年多出一倍多。

任正非在專訪中證實，是自己主動放棄改革開放40年改革先鋒稱號，「因爲我想集中精力做華爲，如果參加社會活動，就要消耗精力；另外你叫我開會，坐在板凳上2個小時，我坐不住，就會溜號，不光彩」。

▼任正非表示，若你做得好，就不用擔心沒人買。（圖／路透社）

電動車比手機好賺？　大陸媒體爆華為有意挺進電動車市場（圖／路透社）

談到大女兒孟晚舟時，任正非說，已經很長時間沒見到她了，和孟晚舟聯繫時就在電話裡說說笑話。他也強調，「首先感謝黨和國家對一個公民權利的保護，但我們能做的還是要靠法律的力量；對女兒不應該有多大的擔心，孟晚舟需要很長的時間解決這個問題。」

他也提到華為目前的發展狀態，「華為現在的問題就是機構臃腫、人浮於事，整個管理層級太多，我們正在改革，我們在5年左右組織改革上能獲得成功的話，我們可能是有戰鬥力的。」

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關鍵字：華為,任正非,孟晚舟,5G,央視,面對面

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