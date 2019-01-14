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3個月拆秦嶺違建別墅1185棟　專題片當鏡子：讓各級官員照一照

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▲秦嶺別墅違建案,上官吉慶 。（圖／翻攝自youtube）

▲央視播出秦嶺別墅違建案專題片。（圖／翻攝自youtube）

大陸中心／綜合報導

央視日前播出《一抓到底正風氣》預告，並於9日在黃金時段播出完整專題片。片中揭露秦嶺違建被拆除的政治細節，與中共官場的「潛規則」，展現出官方反貪腐的決心，更以此案當鏡子，要求各級官員「照一照」，必須不可不作為。

▲秦嶺別墅違建案,上官吉慶 。（圖／翻攝自youtube）

▲央視播出秦嶺別墅違建案專題片。（圖／翻攝自youtube）

綜合陸媒指出，央視專題片《一抓到底正風紀——秦嶺北麓違建別墅整治始末》在黃金時段播出，「動作本身就不尋常」，不僅將中共的官場生態攤在陽光下，主要意圖在於讓民眾知道，「官員不只是他們認知中的膽肥，更膽敢公然挑戰權威」。

報導指出，專題片所釋放的信號至少有2點，一是把秦嶺別墅違建當成鏡子，要各地官員照一照；二是整飭官場，把陝西高層拉到電視鏡頭前亮相，透過專題片，也要讓各級官員知道，「在貫徹執行中央決策部署上，要做到不打折扣、不搞變通。」

▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

中國共產黨中央委員會總書記習近平從2014年開始，因涉及官員腐敗及違建，先後對位於陝西秦嶺北麓的高檔別墅群作出6次批示，但整改的要求被西安市多名地方官員忽略，長達4年未處理。拆除工作直到2018年8月中旬才開始，並有多名西安前後任官員落馬。

據報導，秦嶺北麓西安段共有1194棟違建別墅被列為查處整治對象，但當初的報告中僅有202棟，且大多是農民自建的違建別墅，其餘「拿到手續、證照的房產和別墅項目，以旅遊項目為名，都被排除在外。」而且即便是報往中共中央的202棟，當地也沒有徹底整治，直到習近平作出第6次批示，並由中紀委副書記、國監委副主任徐令義坐陣督察，才有8月中旬真正的秦嶺違建別墅拆除案。

▲秦嶺別墅違建案,上官吉慶 。（圖／翻攝自youtube）

▲因秦嶺別墅違建案遭免職的上官吉慶，出現在專題片中。（圖／翻攝自youtube）

至於為什麼需要中共中央批示6次，甚至派出高層親自監督才能推動拆除，專題片中，遭免職的前任西安市長上官吉慶在鏡頭前說，「這些問題延續這麼些年了，背後肯定有這樣那樣複雜的人際關係」。最後，歷時3個月的秦嶺違建別墅案共查出1194棟違建別墅，1185棟遭拆除，9棟沒收。

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