2019央視春晚電視、手機全包　攜手百度＋抖音首次跨媒體傳播

▲2018年央視春晚海內外收看觀眾總規模達11.31億。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

隨著年節將至，豬年的春節聯歡晚會備受矚目。大陸中央廣播電台25日透露，最受關注的語言類節目將緊扣民生熱點，更「接地氣」；今年還將攜手百度和抖音，首次實現跨媒體傳播。此外，不只在大陸網站，《ETtoday新聞雲》也將在網路全程直播央視春晚熱鬧現場，讓觀眾體驗年節氛圍。

據《中新社》報導，大陸中央廣播電台表示，今年央視春晚將以「奮進新時代、歡度幸福年」為主題，在歷年來最受期待和關注的相聲、小品節目上也實現突破。據悉，今年的語言節目將集結全國喜劇界編、導、演的最強陣容，緊扣民生熱點，更加接地氣。此外，語言節目的演員陣容十分強大，聚集了相聲新生代演員、脫口秀人氣演員、影視演員以及喜劇實力派演員。

在歌曲節目上，將分為中國夢歌曲、慶祝新中國成立70週年歌曲、經典老歌、年味歌曲，健康向上的美聲、民族、流行歌曲等類別。舞蹈方面則匯集了年俗舞蹈、廣場舞、芭蕾舞、街舞、少兒舞蹈等多種舞蹈形態。

戲曲節目方面將以京劇為龍頭，以豫劇、越劇、黃梅戲、粵劇等四個地方劇種為主幹，一流名家和優秀演員均將登台亮相。魔術節目將以「融合、互動」為理念，魔術師通過貼近生活的日常物品，以「小而美」的表演展現魔術之神奇。

▲2018央視春晚上，黃渤和新生代偶像陳偉霆、張藝興尬舞。（圖／取自新浪娛樂）

2019年央視春晚將首次實現全媒體傳播。今年春晚聯合百度公司與字節跳動（抖音），在手機看春晚的同時，繼續以創新大小螢幕連動方式，為晚會增添聯歡氛圍。此外，在大受歡迎的紅包互動環節，在形式上有新突破，觀眾只需通過百度APP，用手機看春晚的同時，就有機會獲得不同類型的紅包驚喜。

▼2018年央視春晚。（圖／中新社）

央視春晚還以「幸福又一年」為主題，在「春晚」抖音官方賬號上發起一次覆蓋全球的新媒體行動，使用者可以短影片記錄春節期間的小確幸、大美好，實現全球華人的大聯歡。

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