老媽大口吃青菜裝「好好吃」表情　挑食兒秒回：那我的也給妳

▲原PO想示範讓兒子吃青菜，結果反而被擺了一道。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

小孩挑食的問題往往讓父母傷透腦筋，一名媽媽25日在臉書「爆怨公社」PO文表示，為了訓練兒子多吃青菜，她親自示範當面吃下一大片，沒想到孩子下一秒竟然神回一句，「哇！媽媽好厲害！我的菜菜也給妳吃」，讓她覺得好氣又好笑。

原PO提到，原本想說要訓練兒子多吃青菜，自己就得以身作則，於是吃飯時夾起一大片菜葉大口吃下，還一邊說出鼓勵的話「你看，青菜好好吃喔」，沒想到兒子看到這一幕根本不為所動，甚至反過來說，「哇！媽媽好厲害，超棒的！我的菜菜也給妳吃。」

▲孩子如果挑食不吃飯，可以先讓他們去玩耍，等到下一餐再把同樣的食物端上桌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

「還學我的口語稱讚媽媽。」原PO聽到兒子的回應滿是無奈，直說這不是她想要的結果。其他網友看完這段有趣的母子互動也紛紛留言調侃，「兒子將來一定是人才，這麼小就敢唬弄媽媽，哈哈哈」、「現在的小孩太聰明」、「我也很幼稚地跟當時才小班的兒子說過，不吃肉肉，它會難過到哭，結果孩子很淡定回答『食物又不會講話』」。

其實，要解決孩子挑食的問題最重要的是避免強迫和嘮叨，《ETtoday新聞雲》2017年1月29日曾報導，媽媽不需要詢問孩子想吃或不想吃什麼，如果不吃準備好的營養餐點，就先收起來讓他們去玩，等到下次吃飯時間到了，再從冰箱把那些包起來的菜端上桌，同時也要注意話題不能一直繞著食物打轉，這會讓小孩在吃飯時產生壓力，可以盡量談一些開心的話題，讓餐桌時光變得輕鬆愉快。

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