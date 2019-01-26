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尾牙抽中5位數！3獎同事逼吃紅「不然弄死你」冷笑：會不會做人　他傻了

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▲▼尾牙抽中5位數！3獎同事逼吃紅「不然弄死你」冷笑：會不會做人　他傻了。（圖／記者賴亭羽攝；翻自爆怨公社）

▲雖抽到5位數特別獎，但請同事就花了不少錢。（圖／左示意圖／記者賴亭羽攝；右／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「人不要臉天下無敵！」一名男網友在尾牙抽到5位數特別獎，他也開心請大家喝飲料意思一下，沒想到竟被另一名抽到3獎的同事傳LINE逼迫說「給我吃紅，不然弄死你」，傻眼的他只能裝死不理會，但又看見對方狂傳訊息說「你沒有我的話，你才拿不到紅包」，讓他超級傻眼說「這是變相霸凌嗎？」

從男網友PO出的對話截圖可見，同事LINE他說「我覺得啊，因為你領了特別獎，也沒吃紅，最近弄你，滿（蠻）剛好的」，並傳送一張史迪奇捧腹嘲笑的貼圖，接著繼續說「今年第一次一個司機跑送禮，以往不會，所以說啦，會不會做人很重要。」

▲▼尾牙抽中5位數！3獎同事逼吃紅「不然弄死你」冷笑：會不會做人　他傻了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲同事認為，給同事吃紅是會做人。（圖／翻自爆怨公社）

看見這種訊息，他氣得不想理會，沒想到同事堅持硬凹他，讓他超級無奈回嗆「真的很機X」、「不要老是想凹人」，天真的他以為擺出直接拒絕的態度，對方會理解而知難而退，但事情總是沒有這麼簡單。

同事也不是省油的燈，再度LINE原PO說「凹你，你也不會給啊，不是嗎？那就算了，掰」、「掰，各過各的」，直接表明想斷絕同事情誼。

▲▼尾牙抽中5位數！3獎同事逼吃紅「不然弄死你」冷笑：會不會做人　他傻了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲同事認為，給人吃紅是會再做人。（圖／翻自爆怨公社）

雖然LINE的戰場已歇息，但同事轉往臉書messages再開砲火，讓原PO怒講明「你打牌贏錢，也沒分紅啊，只會凹我」，還附上一個哭笑表情緩和氣氛，但卻看見同事接著回說「重點沒我，你沒紅包，吃果子拜樹頭，你比我少，我讓你吃紅哈哈哈，500也收」，再贈一個按讚貼圖，他看完氣得直接怒回「沒錢，謝謝」。

從messages截圖可見，也不知道雙方是誰先封鎖了對方，訊息最下方出現一行「你無法回覆此對話。瞭解詳情」的對話，彼此再也無法跟對方交談。

▲▼尾牙抽中5位數！3獎同事逼吃紅「不然弄死你」冷笑：會不會做人　他傻了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO不理LINE，同事就轉往messages開砲火。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO氣炸說，這位同事平常看打牌贏錢也沒給他吃紅，而且尾牙當天也有抽到3獎，真的是硬凹無極限，他已經狂裝死了，但對方瘋狂硬凹，真的很有事，根本是變相的職場霸凌，「屁孩無誤。」

但其實他抽到特別獎後，早已請許多同事喝飲料，但他也需要急用這一筆錢，所以真的無法再給同事吃紅了；他解釋，現在飲料很貴，也快一個便當的價錢了，他還要捐贈福委會2000元，所以說這特別獎對他來說很重要。

新台幣,台幣,紙鈔,現金（圖／資料照）

▲年末賺一筆，但馬上就被盯上了。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

他把事情PO在「爆怨公社」後，引來許多網友留言說，「拿沾滿血的衛生棉給他。說你落紅了」、「不願意的妳又有什麼資格去跟別人要？是乞丐嗎？還要跟別人討」、「問他怎不拿棟房子來分你」、「工作職場只是過客，沒義務分什麼紅」。

也有人分享自己血淚經驗說，「就像出國一樣，每個都在那邊幫我帶禮物，買什麼給大家吃，自己不會存錢出國？」、「我去年也是尾牙抽到6獎還是7獎5000元，結果硬被已經結婚的歐巴桑凹走1000」「第一次公司抽獎抽到現金5000，同事就說偏財要請客，不然會倒楣......」。

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▼有尾牙能吃超開心。示意圖，與本文無關。（圖／記者涂含昀攝）

▲▼尾牙，聚餐，春酒。（示意圖／記者涂含昀攝）

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關鍵字：尾牙,年終,同事,爆怨公社

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