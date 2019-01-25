向3歲小孩討錢！幼稚園女師「薪水好少喔」狂暗示　媽媽醒悟：要紅包？

▲老師的每一舉動，都會影響到孩子的。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

「過年要不要包紅包給老師？」一名媽媽看見幼兒園女老師對著她3歲的小孩說「你有沒有錢可以給老師？」讓她很傻眼；此外，她還常聽到老師透露自己「薪水很少」，開始想說對方是否在暗示她「該包紅包囉？」讓她相當苦惱。

該名媽媽在臉書「爆怨公社」PO文說，幼稚園老師常常有意無意地透露自己薪水很少，或是把遲到被扣錢的事情講給她聽，「甚至在我的面前對著小孩説...『你有沒有錢可以給老師？』這樣該怎麼辦呀？」

對於老師的奇怪舉動，媽媽相當苦惱，開始猜測老師是不是經濟拮据，才會跟自己3歲念小班的孩子開玩笑，是否在暗示她過年想要個紅包；她在貼文上詢問，「我在想說要不要包紅包給老師，反正快過年了......。」

▲媽媽想說要不要包個紅包意思一下。示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

網友紛紛留言勸阻說，「我覺得老師有點誇張，是我的話不會包」、「這種人有問題！明知道行情是這樣還來做幹嘛？小心自己的孩子！」、「 你不是他老闆，沒有義務要去額外包紅包給她」、「這種討好老師的心態真的要不得」、「要是我就問園長要不要解雇他」、「送那位老師一個缽吧~~下班可以坐路邊化緣」。

也有網友認為，有比送紅包更好的方法，不僅省錢也不怕引起事端，「逢年過節送點伴手禮」、「不用吧，頂多送禮 」、「真的想要，送個東西就買個禮盒」、「送點水果其實效果就很好了～！」、「一般都是送禮，沒在包紅包的！」、「如果老師真的很愛小孩跟照顧的很好，我也是會送禮」。

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▼網友整個罵翻了。（圖／翻攝自爆怨公社）