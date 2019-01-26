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徵護理師「2年內不准懷孕」　醫院院長：又沒歧視或違法

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▲▼湖南新寧人民醫院招護士要求不准懷孕院長：一來就休產假不如不招。（圖／新京報）

▲湖南新寧人民醫院開出的應徵護理師條件。（圖／新京報）

大陸中心／綜合報導

日前湖南新寧縣人民醫院貼出徵人公告，要求應徵的護理師「到職2年內不准懷孕」，這話一出立刻引起討論。新寧縣人民醫院院長徐玉光表示，這條款「不存在違反勞動法，也不存在歧視女性」，「醜話說在前頭，省的以後麻煩」，但徵人條款明顯違反《婦女權益保障法》第23條規定，新寧縣宣傳部也立刻要求醫院「取消限制」。

▲▼湖南新寧人民醫院招護士要求不准懷孕院長：一來就休產假不如不招。（圖／新京報）

▲湖南新寧人民醫院。（圖／新京報）

根據《紅星新聞》報導，湖南省邵陽市新寧縣人民醫院為了要招聘臨時護理師，在某招聘網站貼出一則《新寧縣人民醫院2019年招聘臨時護士人員簡章》，「招聘條件」欄中，除了對應聘人員有職稱、身高、年齡有要求外，求職者得在到職後「兩年內不准懷孕」。

依照大陸《婦女權益保障法》第23條規定，「各單位在錄用職工時，除了不適合婦女的工種或者崗位外，不得以性別為由拒絕錄用婦女或者提高對婦女的錄用標準」，且「勞動（聘用）合同或者服務協議中不得規定限製女職工結婚、生育的內容」。

加護病房,ICU,護理師。（圖／CFP）

▲加護病房護理師示意圖。（圖／CFP）

從法律上來看，新寧縣人民醫院地爭人條款明顯違法。針對質疑，徐玉光表示，「這個招聘條件經過了縣里有關部門的認可，不存在違反勞動法，也不存在歧視女性」求職者「願意來就來」，如果要求達不到，「你可以不來」，「醜話說在前頭，省的以後麻煩」。

雖然徐院長霸氣回應，但新寧縣縣委宣傳部在徵人條件引起爭議後，火速要求醫院修改內容。宣傳部工作人員表示，「報導中提及的招聘簡章，並非醫院正式對外發布的內容，而是一則僅限於內部流傳的文件」，目前「2年內不准懷孕」的要求已經刪除。

不過，在「徵人條件」曝光後沒多久，網友就分成兩派討論，一部分人認為「醫院違法」；另一方則覺得，「醫院做法沒有錯」，「很害怕周圍同事去懷孕生子，小半年工作全丟給我們，會排班排到發瘋」，幾乎都是曾被「懷孕請假」的工作接收者，對同事「剛上班就懷孕」表達不滿。

加護病房,急救,重症,護理師。（圖／CFP）

▲護理師在醫院中工作十分忙碌。（圖／CFP）

報導指出，其實這些問題的一直都存在，女性的生理特徵決定了「養育嬰兒上的責任」，「產假」則成為很多女性求職、升職中的「攔路虎」，也讓「男女平等就業」停在制度上，各種各樣的歧視依舊在暗地裡出現。

這條「徵人啟事」不僅拉出醫護業、女性職場界的無奈，更道出「男女平等」的理念在現實層面的尷尬。社會上，不少女性的工作能力、態度，都不遜於男同事，但卻為了事業拖延生育，一轉眼間，「黃金生育期」就已遠去。

不少網友在新聞留言區回應，「難怪女性越來越多單身了，歧視越來越嚴重，生孩子無疑就是毀了自己的事業啊」，「我看到我堂姐上班醫院生孩子都要分批的，因為要錯開」，「如果要是不小心懷上了，難不成打掉？這有點過分了」。

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關鍵字：醫院,護理師,湖南,新寧縣人民醫院,婦女權益保障法,懷孕

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