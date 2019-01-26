懷孕會傳染！美國6名護理師同時成孕婦　喜迎6子攜手請產假

▲6名寶寶穿著「報數」上衣。（圖／翻攝自Facebook／Wake Forest Baptist Health）



國際中心／綜合報導

6個同事同時都在懷孕的機率有多低？美國北卡羅萊納州的醫學中心就有6名護理師居然同時都在孕期，預產期分別在2018年7月到12月。先前他們曾一起拍攝穿著護理師制服的孕肚照，現在寶寶們陸續出生，媽媽們也讓寶寶穿上「報數」制服照，萌翻所有網友。

▲6名護理師同時懷孕。（圖／翻攝自Facebook／Wake Forest Baptist Health）



第一個懷孕的妮娜（Nina Day）表示，她懷孕後不久，同事貝絲妮（Bethany Stringer）就接著懷孕，他們就想該不會院裡還有其他懷孕的同事吧！沒想到就像大隊接力般，發現第3個、第4個、第5個懷孕的同事。妮娜興奮的告訴經理凱蒂（Katie Carlton）這件事時，忍不住開玩笑說，「如果你也懷孕的話就太完美了！」結果玩笑成真，一個月後凱蒂也成了孕婦。

這6名護理師服務於癌症醫療中心，現在所有的癌症患者，都和他們一起分享這份「新生」的喜悅，病患更笑稱這是「充滿奇蹟的半打嬰兒」。媽媽們只希望這6個寶寶，可以像兄弟姊妹般，互相扶持長大。