「騙局一場」邀謝金燕唱尾牙　正妹誆投資手機吸金15億



▲甯嘉科技公司涉嫌誆騙投資智慧型手機吸金高達15億元，尾牙還找來謝金燕表演。（圖／翻攝黃子佼臉書）

記者林裕豐／新北報導

新北市甯嘉科技公司從2015年起騙人投資蘋果、三星智慧型手機，吸金15億，但被查出根本是騙局一場，這些投資款大都被正妹負責人曾甯嘉拿去償還賭債，或買名車、鑽表享受奢華生活，科技公司為了取信投資人，還曾在尾牙時邀請謝金燕表演。新北地檢署25日依違反《銀行法》等罪嫌起訴曾甯嘉，和她的姐姐曾桂汶。

起訴指出，正妹負責人曾甯嘉（34歲）從2015年起，對外誆稱自己和遠傳電信的高層訂有契約，她的姊姊曾桂汶（36歲）在陽明海運公司任職，所以認識手機大盤商，可以低價批入蘋果公司、三星公司的新款智慧型手機，投資人投資後，可以拿到手機使用，多的手機也能委託甯嘉科技代售，賺取買賣價差。 吸金集團宣稱，投資期間從一周到2個月不等，每支手機的投資利潤約在2000元至3000元之間，換算報酬率年利率高達62％至280％，且期滿保證可領回投資本金，正妹負責人曾甯嘉除了依據不同廠牌、型號的手機訂定投資價格，還會跟著手機公司推出的新款式，調漲投資金額，吸引不少民眾掏錢投資。

到了2016年5月間，曾女因賭博欠了上億元賭債，且出現3000多萬元的資金缺口，更改投資方案，變成僅能單純投入資金，由甯嘉科技代銷。 同年12月她在新北市蘆洲區成立未向政府主管機關登記在案的「甯嘉科技公司」，打出只要投資人單次訂購1000支手機，且投資滿3個月以上，就可獲贈賓士轎車或200萬元等值的轎車，並不定期推出招待投資人出國旅遊的好康，連續3年都在五星級飯店舉辦公司尾牙宴，還請來謝金燕等大咖藝人表演，取信投資人，很多人賺到錢，就越投越多，甚至找來家人朋友投資，檢調查出共有100多名投資人被騙，投資金額少則100萬、200萬元，最多有親友共同投資達約7000萬元。

正妹負責人曾甯嘉吸金詐騙來的錢，大都被她用來償還賭債，或是購買千萬名車、鑽表、鑽戒，沉浸在奢華享受的物質生活當中。 但是從2017年底起開始，無力支付高額報酬、紅利，拖到了2018年7月乾脆將甯嘉科技與門市關閉後避不見面，投資人才驚覺上當。 正妹負責人曾甯嘉出庭時對於吸金犯行僅坦承部分事實，辯稱自己確實有在經營手機買賣的生意等，只是欠債太多才會用投資款償還。

新北地檢署調查後，根據投資人指述、款項清冊與金流等證物，認定正妹負責人曾甯嘉吸金高達15億7304萬元，今依違反《銀行法》、詐欺等罪嫌起訴她和姊姊。