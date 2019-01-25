以為要睡廁所了！「三秒膠妹」手腳黏洗手台爆哭　可愛模樣讓網笑噴

記者鄒鎮宇／採訪報導

女網友喬綺娜因修補家中物品使用三秒膠時，不慎黏住左右手，想找弟弟求救時，卻連右腳都不幸遇難，急得在浴室內哭了出來，而弟弟則看好戲的錄下全程，讓網友全都笑翻。

「嗚嗚嗚…」影片中可以看到，喬綺娜因手腳都被三秒膠黏住，左手跟右腳指直接浸泡在熱水內，右手則黏著口罩，模樣非常離奇，她也在浴室內維持著「單點佇立」的奇怪姿勢痛哭，讓人看得心疼，而弟弟則笑著拍下這一切。

▲▼喬綺娜以為自己要睡在廁所了。（圖／喬綺娜授權提供）



喬綺娜在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她晚上修東西時，右手意外被三秒膠黏住，左手要幫忙脫困時也被黏，最後跑去廁所想泡熱水，發現沒手可以用，只好回過頭找弟弟幫忙。

「右腳指頭又黏住！」眼見弟弟早已睡去，她只能一個人絕望地在廁所內哭泣。好在弟弟突然醒來，幫她燒熱開水及陪伴，但也將這好笑的過程全都錄下，該文也迅速累積8000多名網友按讚留言。

網友看完紛紛留言，「真的蠻可愛的」、「哈哈哈哈 不就黏住 怎麼哭成這樣」、「我覺得哭的好可❤️」、「不哭不哭眼淚是珍珠，越哭越像豬」、「這種不能娶xd」、「這筋夠軟Q」、「弟弟太壞了哈哈哈哈哈」。

喬綺娜接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，她事後左手大拇指的指甲縫有痛痛的，還好皮膚都沒有灼傷，現在也有使用護手霜保養一下。

▼網友認為喬綺娜哭起來很可愛。（圖／Arthur Yueh授權提供）

