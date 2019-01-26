國防急迫需求　蔡英文要求中科院加速量產雄三飛彈

軍聞社／記者李一豪新北報導

蔡英文總統25日慰勉「中科院系統製造中心」同仁，肯定量產國防戰備武器的成就，並期許中科院加速量產、加速人才傳承、穩健擴大產官學與海內外的多元合作，為國防產業的未來50年打下基礎。

蔡總統抵達後，首先聽取「飛彈量產簡報」，並視導「飛彈武器系統量產狀況」，並頒發加菜金，慰勉全體同仁的辛勞。

午間，蔡總統偕該院同仁會餐，致詞時特別談及，今年是中科院成立50週年，50年間，我國所面對的國家安全情勢，已有大幅轉變，中科院的發展也有不小起伏；即使如此，中科院同仁堅持國防自主的初衷，勇於面對挑戰，在失敗的經驗中學習，累積成功的基礎，建立如今中科院雄厚的研發能量。

蔡總統說，回顧50年來，因為中科院的堅持，確保我國可恃的國防戰力，例如總統近日赴東部部隊視導，在當地承擔防空重任的，就是中科院研發的天弓三型飛彈。

蔡總統指出，操作這款飛彈的官兵，對其物美價廉讚許有加，總統也談到更早之前，她登艦視察海軍的水面作戰能力，看到讓外國人吃驚不已的雄風三型飛彈，這些都是中科院建立的臺灣之光，是捍衛臺灣安全的拳頭。

蔡總統表示，如果沒有中科院的前輩埋頭苦幹，就無法達成今天的成就，這就是中科院的四大精神：堅定忠貞的愛國精神、冒險求變的創新精神、務實求精的科學精神、協調合作的團隊精神。

蔡總統強調，作為三軍統帥，她深刻了解中科院的重要性，因此在其上任後，中科院的預算有顯著增加，也拉近中科院與國防部的距離，更讓中科院前輩的研發經驗，有年輕人來傳承。

面對更為險峻複雜的國家安全情勢，中科院作為全民國防的主力，蔡總統要求國防部長、中科院董事長嚴德發，以及國防部副部長、中科院前院長張冠群上將，共同研擬精進中科院的規劃，為未來50年打下基礎。

此規劃必須達成三項目標，首先是「加速量產」，研發是學問，量產是實踐，中科院必須在確保品質的前提下，加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度。

蔡總統說，建造安全的廠庫，培養在座的優秀技術人才，並不容易，但是，基於國防的急迫需求，中科院必須再拿出過去研發時的勇氣，達成加速量產的目標。

▼雄三飛彈發射。（圖／國家中山科學研究院）

其次為「加速人才傳承」，蔡總統說，如果沒有過去優質的人才，不會有今天的中科院，所以，中科院的未來，取決於人才的傳承，令總統欣慰的是，過去3年間，中科院系統製造中心已進用75位新進人員，今年規劃再進用80人。

蔡總統提到，中科院的人才傳承，不僅攸關國防科技的研發產製，也和國家未來發展有關，總統特別點名中科院員工吳星佑、田青芸、廖瀅瀅等3人，其中，吳星佑在英國留學後，回到臺灣貢獻所學，「他在中科院的成就，會讓那些原本想到中國大陸或世界各地發展的年輕人打消念頭，留在臺灣」；而技術師田青芸則是先投入軍旅，再到中科院服務，「她在這裡的貢獻，會讓家人、朋友都引以為傲」；至於技術師廖瀅瀅，原本在民間企業，從未接觸國防產業，但是到了中科院經過完整訓練後，現已成為專家，「她在中科院的努力，讓她做到過去難以達成的人生目標」。

蔡總統說，「這三個故事，是中科院的未來願景，也是臺灣年輕人的未來願景」。

第三個目標則是「穩健擴大產官學和海內外的多元合作」，蔡總統指出，做為國家的行政法人，中科院有改善國防產業環境的使命，透過彈性創新的經營模式，穩健實現政府國防自主的政策。

蔡總統期許中科院未來多與學術界合作，培養年輕人才，帶動國內產業升級，營造正派的產業環境，並透過國際合作，讓中科院和國內廠商，能與美國或其它民主自由國家的國防產業共同發展。

蔡總統說，50年來，中科院走過困難，達成今日成就，從今日起，請嚴部長、張副部長，以及杲院長更努力，共同為中科院和整個國防產業的未來50年，打下基礎。

最後，蔡總統為大家打氣道，「所有中科院的同仁，當你們奮勇向前時，總統是你們的靠山，我們一起打拚，為下一個50年許下承諾，我們再給自己一個掌聲，為國家加油、為中科院加油！」

包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明上將等人，均陪同出席該行程。