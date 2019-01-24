王浩宇：台灣軍力超越以色列、德國　雄三飛彈「全球最強航母殺手」

▲沱江艦發射雄三飛彈的畫面，王浩宇認為雄三飛彈是世界最強的反艦飛彈。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書）



記者林彥臣／綜合報導

以色列日前在空襲行動中，光靠F-16就摧毀了敘利亞的俄製的「鎧甲S-1」防空系統。不過王浩宇日前也在臉書中發文表示，認為雖然為處軍事強國中國的旁邊，但是台灣的軍力並沒有那麼不堪一擊，超過以色列跟德國，甚至有機會成為全球10大軍事強國。

王浩宇臉書發文指出，「作為軍事強國中國的鄰居，很多台灣人總以為台灣的軍力不堪一擊，但國軍真的有那麼差嗎？」

王浩宇引述‏瑞士信貸發表「最新軍力強度指數」，台灣的綜合軍力在全球排名第13名，超過以色列、德國、加拿大、澳洲等國，只要能補足潛艦數量不足的缺口，甚至能成為全球10大軍事強國。

▲桃園市議員王浩宇。（圖／記者賴于榛攝）



王浩宇指出，以最重要的防禦能力來說，國軍擁有7700枚以上的飛彈，讓台灣海峽成為全球防空飛彈密度最高的地方，地對艦的雄三飛彈，更是全球最強的反艦飛彈，只要短短幾秒內就能殲滅中國航空母艦。

王浩宇說，「國外權威軍武雜誌更分析，共軍的戰機、船艦只要進到台灣領空領海，下場就是瞬間被殲滅，此外，渡海戰爭是最難打的戰爭，中共不但很難渡海佔領台灣，還會有幾十倍於台灣的犧牲。 國外的軍武推演更顯示，台灣在沒有美國、日本外援的狀況下，甚至可以撐超過一年。」

▲遼寧艦示意圖。（圖／CFP）



另外在日前還傳出，大陸新建的002航母傳出將與遼寧艦在台灣周遭海域進行「雙航母」訓練。王浩宇對此表示，國軍配有被稱為「航母殺手」的雄風三型超音速反艦飛彈，60秒內即可從台灣到達大陸沿海，具有極強穿甲能力，即使美國航母也不見得能抵抗，堪稱世界各國都想採購的超級軍備。

王浩宇表示，大家普遍會回想起過去雄三飛彈誤擊漁船的事件，但實際上要在汪洋中擊中小小漁船，恰好展現了飛彈的誇張準確度，也因此包含美國、日本等各國軍隊都對這個「全球最強的航母殺手」頗有興趣，私下也聯繫台軍方表達採購意願。

王浩宇說，雄三屬於技術艱難的低空對艦飛彈，飛行速度最快可達音速3倍，相當於每分鐘可飛行超過60公里、60秒內即可從台灣到達中國沿海，飛行終端重量至少1000公斤，具有極強穿甲能力，可輕易穿透美軍現有任何一艘航母。此外，雄三還具有超低空貼海飛行能力，一般雷達很難確切掌握它的蹤跡，就算是美軍配備最先進雷達的航母，大概也只能爭取到少於60秒的預警時間，意味著遼寧艦等級的航母，很可能剛偵測到飛彈來襲，就已經直接被打爆。

▲美軍尼米茲號、雷根號與羅斯福號航母齊聚西太平洋照片。王浩宇表示，美軍內部評估航母戰鬥群，遇到雄三都難存活。（圖／Twitter／U.S. Dept of Defense）



王浩宇表示，連美軍內部評估都認為，就算是美國航母戰鬥群遇到雄三飛彈都不見得能夠存活，還積極向台灣政府接洽，希望能買到雄三飛彈用在美軍實戰上。因此面對中共遼寧艦繞台的文攻武嚇，就算美國來不及介入，國軍其實也具備充分的反擊能力，台灣人其實大可放心。

粉絲頁「克勞塞維茲的下午茶敘會」則指出，雄三技術本身是美國七十年代研究沖壓引擎防空導彈時，認為意義不大而放棄的技術，因為這樣才轉售臺灣，不算先進，雄三一開始飛行是INS制導，末端才會開啟主動雷達，並不是什麼一開始就鎖定了漁船，雄三彈頭是爆炸成形彈（EFP ），簡單說一款穿甲極高但是後效相對低的彈種，除非打中彈藥庫、油料庫，否則很難把航母打沈，僅令其失去戰或擊傷。

