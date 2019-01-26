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蔡英文視導五三工兵群　感念去年花蓮震災為安全奮戰

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蔡英文視導五三工兵群　肯定戰訓及救災貢獻。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者李一豪桃園報導

蔡英文總統25日慰勉陸軍五三工兵群，肯定全體官士兵戰備、救災的貢獻，感謝官兵堅守崗位，期許大家繼續執行保家衛國的任務，讓國人過個好年。

蔡總統抵達後，首先視導「履帶機動橋架設」、「312DL挖土機下板」、「M浮門橋車架設」、「MGB中框橋架設」及「35噸傾卸車操作」等訓練項目，瞭解工兵部隊的戰備任務，隨後頒發加菜金，感謝他們的辛勞付出。

蔡總統致詞時，首先以三軍統帥身分，祝福官兵新春愉快，也期待大家有更好的未來；總統提及，她特別指定今年春節慰問一定要來五三工兵群，因為「我和五三工兵群的弟兄姊妹們，曾經一起執行國軍保家衛國的任務」。

蔡總統回憶，去年2月，花蓮震災發生後，五三工兵群與總統一同搭機到花蓮，秉持「救災即是作戰」原則，快速投入搜救工作，在花蓮救災的戰場上，一起為災民的身家安全而奮戰，「這份共同作戰的袍澤情感，我永遠都記在心裡」。

蔡總統說，工兵部隊的戰力，令她印象深刻，工兵「逢山開路，遇水架橋」精神，也讓國人體會到國軍勇於克難的堅強戰力。

蔡英文視導五三工兵群　肯定戰訓及救災貢獻。（圖／軍聞社）

蔡總統指出，臺灣的地理條件，彰顯工兵重要性，在平時、救災任務上，工兵是主力，在戰時，工兵能讓部隊保持機動性，善用地形優勢，讓戰力完全發揮；總統說，五三工兵群在花蓮震災的救災表現，不僅令總統以他們為榮，也讓社會體會到，工兵絕對是一支必須重視的兵力。

蔡總統強調「國家安全沒有假期」，天災更難以預測，工兵部隊的戰備任務非常沉重，但也非常重要，即使春節假期即將到來，仍有部分弟兄姊妹留守戰備，總統特別感謝他們堅守崗位，繼續執行保家衛國的任務，因為有他們的辛勞，國人才能過好年，「我要在這裡說，大家辛苦了！」

蔡總統特別叮囑嚴部長、李總長、王司令，要好好照顧弟兄姐妹們，五三工兵群是總統的袍澤與戰友，並祝福官兵新年快樂、平安順心。

包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明上將、陸軍司令王信龍上將、桃園市長鄭文燦等人，均陪同參與該行程。
 

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