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目標全球展店百間！首間 VR 旅行樂園落腳台北東區

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文／時尚家居

打破旅遊的場景界線，超脫平面宣傳資料想像，用如同置身異國一般的 VR 虛擬實境技術，「TripMomentVR 時刻旅行樂園」，自主開發內容，打造世界首間 VR 旅行樂園，將科技與內容結合，創造旅行產業的新方向！

「TripMomentVR 時刻旅行樂園」首間於 2019 年 1 月落腳台北市東區精華地段，每季更換策展活動與國家，針對旅展國家量身製作 VR 虛擬實境內容，目標 3 年在全球展店達一百間。在台灣體驗世界，讓世界走進台灣。

（圖／ TripMomentVR 時刻旅行樂園 提供）

「TripMomentVR 時刻旅行樂園」為台北市政府產業獎勵補助計畫通過對象，結合公部門與民間力量，共同打造台北市經濟新動力。本次 1 月 24 日開幕前記者會，將邀請產官學三方重要代表與會，包括台北市政府產業發展局林崇傑局長、台灣大哥大董事兼基金會張善政董事長、遠東Sogo黃晴雯董事長、和通創投黃翠慧董事長、台北市旅行商業同業公會吳志健理事長、罕病基金會陳莉茵創辦人、特力集團執行長童至祥及遠東航空代表等多位社會賢達人士，與時刻旅行創辦人李勁葦以及本次旅遊大使阮秋姮、罕見疾病的病友們一同穿越時空體驗包括「水上咖啡杯」、「急翔如翼」等 VR 旅遊體驗內容以及越南特色料理，感受旅遊產業新方向！

開幕記者會中，台灣大哥大基金會 張善政 董事長盛讚 TripMomentVR 時刻旅行樂園與旗下品牌的垂直整合，認為這將是一個成功的商業模式：「若我跟我太太一個想去東，一個想去西，我們只有一個過年的假期，那我們就先來這邊體驗，看哪個地方好，讓我們能做出決策。剛剛蔡玉玲董事長也提到還有一個直屬的旅行社（秘樂旅行社），這個就叫做垂直整合，前面給你內容，後面如果想去玩的話，我也全都包了。」「我們希望未來上百個國家，上千個景點，都能有這樣的 VR 內容，當然，我們更期待放入台灣的場景，未來開展 100 家店之後，把台灣的內容放進去，帶動台灣的觀光業者，用高科技讓台灣走出去。」

（圖／ TripMomentVR 時刻旅行樂園 提供）

而遠東 Sogo 的黃晴雯 董事長也表示了對於台北東區商圈的年輕創業者的祝福，認為未來不管是零售業或是旅行業，都將會因為對於顧客體驗的追求，而成為科技業：「一個城市就像一個人，有它獨特的性格、內涵與魅力，而東區我認為就是『台北的靈魂』，就好像銀座之於東京，曼哈頓之於紐約一樣，東區有著非常深刻的人文底蘊與活潑時髦的時尚體驗。未來科技的應用，體驗是王道，不只旅行業如此，零售業也是如此，今天我們是零售業，你們是旅行業，明天，我們都是科技業。提供最棒的採購、體驗的提案。張前院長說這是一個垂直整合的商業模式，我也認為，這也會是一個水平整合商圈的成功商業模式。

打開異國傳送門，從台北一腳踏進越南峴港

走進「TripMomentVR 時刻旅行樂園」的艙門，就像踏進一道前往世界的傳送門，原本只存於紙上的描述、腦中的想像，用最新科技化為虛擬現實；在「TripMomentVR 時刻旅行樂園」第一檔期的「東方夏威夷——越南峴港」中，以「美溪海灘」之美被譽為東方夏威夷的越南峴港為主題，現場還有具有傳統越南唐風之美的打卡點，原來越南這麼美！

多樣化 VR 體驗內容，用地心引力告訴你這有多真實

「TripMomentVR 時刻旅行樂園」打造多樣化的 VR 虛擬實境內容體驗，包括「雙人共遊」台灣鬼屋解謎遊戲、穿上飛鼠裝、穿上噴射背包等多樣化體感裝置來感受越南風光的 VR 虛擬實境遊戲，其中「飛越峴港」更是超難得的「空拍虛擬實境」，讓你從不可能的超現實角度，體驗自己真正翱翔空中，一覽峴港風光，只有在「TripMomentVR 時刻旅行樂園」能夠體驗到；而刺激的會安水上咖啡杯、噴射背包的體感裝置，用地心引力告訴你，這是真的！

（圖／ TripMomentVR 時刻旅行樂園 提供）

一秒出國，當地特色料理真正吃得到

不只有 VR 體驗，「TripMomentVR 時刻旅行樂園」還希望更進一步，讓你真的用五感去體驗，「TripMomentVR 時刻旅行樂園」本檔期的特色料理，有越南法式三明治、綠咖喱、牛肉湯、越南咖啡……等，視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺，一站大滿足，真材實料勾引你還想帶朋友再來一次。

出遊前，先體驗

「TripMomentVR 時刻旅行樂園」每季更新不同國家行程，每季傳送門都帶來一次驚喜；同時結合時刻旅行集團旗下的「秘樂旅行社」，在館內現場即有專人提供專業旅遊諮詢、客製化行程、主題團體旅遊服務，打破傳統旅行社的界線，讓你出遊前，先體驗，就連各種旅行小物、護照套、Wi-Fi 機、翻譯機都一應俱全，讓你蠢蠢欲動想出遊，接著，讓你的旅行更棒，享受你的旅行時刻。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：VR 旅行樂園,時尚家居

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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