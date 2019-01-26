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新年到！為你的家換上煉鑄義式靈魂之作羅蘭索LORENZO！

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文／時尚家居 資料提供∣LORENZO羅蘭索 　採訪撰文∣林雅琳

長年居於全球藝術時尚領導地位的義大利，堪稱世界級精品的同義詞，造星範圍更涵蓋超跑、服飾、家具、珠寶、皮件等多個領域。而創始可追溯至1982年的羅蘭索集團LORENZO，正是產自義大利、頂級皮革沙發的佼佼者，歷年推出的多個系列皆以優良品質、精緻做工、經典造型與尚稱親民的價格而深受消費者好評，同時更是家具界唯一一家在台的上市公司！

有形有款 空間靈魂主角

看過坊間琳琅滿目的空間設計，不難發現一張品質好又有型的真皮沙發，絕對是空間的靈魂主角，而百分百義大利原裝進口的羅蘭索LORENZO系列單品，挟其功力爐火純青的義式美學精神、繁複製作工藝、加上頂級皮革造詣，淬煉出一款款好評指數歷久彌新的經典沙發，趁此歲末年終、新紀元即將開始的時節，小編就帶大家來回顧一下；幾款羅蘭索LORENZO於2018年最受歡迎的沙發明星吧！

（圖／ LORENZO羅蘭索 提供）

NO.1 MALIKA

做為年度銷售最暢銷款、最經典款，上市時間達26年；原裝義大利進口的MALIKA可是實至名歸，它同時也是市場上十萬元以下，親民度與CP值堪稱最高的純牛皮精品沙發啦，與坊間動輒數十或上百萬的進口品牌相比，MALIKA說得上高貴不貴，除了擁有造型上大面積皮料的絕佳質感外，總寬290cm、左右可選的Ｌ型設計，簡約、時尚兼具服貼舒適的人體工學，不管擺在什麼樣風格的客廳都能遊刃有餘，離地18cm的高度搭配俐落不鏽鋼腳足，連掃地機器人也能進出自如。

（圖／ LORENZO羅蘭索 提供）

NO.2 GLORIA

GLORIA同樣採體態輕盈的高足設計，腳足的部分為鈦金屬加工，質感當然不同凡響，坐墊內襯則使用柔軟鵝絨與優質高發泡棉，取代傳統彈簧結構容易衰弛的缺點，而造型上低扶手、低背以及可疊式頭枕的組合，讓設計品味、舒適人體工學面面俱到，放在屋子裡也不怕量體過大影響視線流動，空間感自然放大，而皮料的部分更有多達140餘種可供選擇，無靠背的單椅也能當做同系列茶几來使用，展現與眾不同的生活品味有它就夠啦！

（圖／ LORENZO羅蘭索 提供）

NO.3 VIOLA

VIOLA儘管名列第三，但實際上也是相當有特色的一款傑作，總寬達360cm的身段大器俊朗，落地式設計格外沈穩，堪當豪宅大苑御用指定款，尤其以當令的灰藍色皮革拉扣製作，微量的復古元素與現代主義的洗鍊流暢相輔相成，更賦予VIOLA耐人尋味的不凡魅力！VIOLA並融入半躺椅的巧思，搭配手動頭枕與直覺式五金，連側邊的貴妃椅也備有頭枕機能，由此可見設計團隊的面面俱到呢！

優質售後服務 展望未來趨勢

每年一月、四月分別盛大舉行的科隆展、米蘭展上，總有成千上萬件家具、家飾精品輪番登場，這也是全球得見羅蘭索LORENZO年度新品的首發機會，展望未來，羅蘭索LORENZO仍會延續極致講究的皮革工藝，以繁複嚴謹的精湛作，重現義大利獨有的浪漫能量，以成就更多沉穩大器、歷久彌新的現代經典。

此外，沙發是一個家中最重要的家具之首，一組品質優越的沙發，甚至還能流傳後世。儘管品質卓越一向是羅蘭索LORENZO系列產品的驕傲，但完善售後服務仍不可少，目前五金、變壓器等零組件提供一年保固，屬於外觀的骨架、車縫線部分五年保固，如果用久了想更換皮革顏色也沒問題喔！有相關的問題都可以聯絡羅蘭索LORENZO全省門市！

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：羅蘭索,LORENZO,時尚家居,室內設計,居家用品,沙發,家具

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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