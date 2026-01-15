和平獎得主呼籲美國：精準打擊伊朗領袖與革命衛隊

▲伊朗諾貝爾和平獎得主艾巴迪（Shirin Ebadi） 。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

伊朗諾貝爾和平獎得主艾巴迪（Shirin Ebadi）近日接受德國之聲（Deutsche Welle）專訪時呼籲，美國應對伊朗最高領袖和伊斯蘭革命衛隊高層採取精準行動，並利用科技手段癱瘓伊朗國營媒體，以阻止對平民的鎮壓與宣傳。

艾巴迪建議美國介入伊朗高層 鼓勵科技行動對抗鎮壓

流亡海外的伊朗2003年諾貝爾和平獎得主艾巴迪（Shirin Ebadi）最近在德國之聲（Deutsche Welle）的採訪中，公開表示美國應該考慮對伊朗最高領袖及伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）頂層指揮官進行「高度精準的行動」，以此回應伊朗國內持續的抗議與嚴重的民間死傷問題。

艾巴迪進一步指出，美國總統川普（Donald Trump）政府還可以採用科技手段，像是干擾或癱瘓伊朗官方媒體，讓當局透過宣傳機器壓制民間聲音的行為難以為繼。她認為，這種做法會讓伊朗人民免於更大規模的殺戮，也能有效阻止虛假訊息的流布。

主張非戰爭式干預 呼籲切斷政權與安全部門聯繫

艾巴迪強調，阻止對平民的迫害其實不需要發動戰爭，也不用用生命換取改變。她說：「我們真正希望的不是戰爭，而是具體的、有針對性的行動，來終止這場針對平民的鎮壓。」

她還提到，伊朗政權經常切斷人民之間的通訊，因此，國際社會也應該協助切斷政權與所屬安全部門、民眾之間的資訊聯繫管道，如此才能對抗官方的操控和監控。

針對高層的精準打擊 建議參考前例

艾巴迪表示，如果能對伊朗最高領袖和革命衛隊高層進行精準的行動，將能夠有效抑制政權的暴力。她舉例說，類似行動其實在伊朗以前也發生過，例如2024年7月在德黑蘭，有一件被歸因於以色列的暗殺事件，目標是哈馬斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。

她補充，這類行動通常只針對個別房間，並不會波及周圍平民，從而避免無辜傷亡。艾巴迪認為，若國際社會能以這種方式對伊朗最高領袖和革命衛隊高層採取行動，有助於打擊政權的壓制，守護無辜百姓的安全。