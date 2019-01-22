房屋稅回溯合法不合情　黃偉哲籲府會一起努力

▲台南市長黃偉哲在台南市議會專案報告房屋稅，主張房屋稅回溯到2001年的作法是合法不合情，合理的方式希望大家在委員會來討論。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲22日於台南市議會專案報告房屋稅，主張房屋稅回溯到2001年的作法是合法不合情，合理的方式希望大家在委員會來討論，市府也將儘速召開不動產評價委員會，議會代表與市府代表一起在會中努力，從調整標準單價的方向來進行。

黃偉哲市長表示，目前僅台南將房屋稅徵收起算點自2011年，希望從2019年7月1日起，能調整成新稅率從2016年開始起算，在2016年以前興建的房子應該算舊稅率。此外，黃偉哲市長也回應議員提問，嘉義縣長所提到降稅20％也是從下一個年度開始，本年度沒有調降。

至於凍漲、地段率、廠房計算標準．．等議員及社會各界提出的相關改進意見，黃偉哲說，市府將以開放的態度，列為評價委員會議程檢討的項目，並儘速召開今年的委員會議。而台南市議員今天提供的意見，都會列為即將召開的不動產評價委員會目標。

黃偉哲也表示，相信府會皆以減輕稅負共識的前提下，對各項議題可以抱持審慎樂觀的態度。務求在遵守財政紀律、依法行政的原則下維持城市建設、減輕人民負擔。