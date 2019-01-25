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今年暖冬登革熱疫情恐嚴峻 　黃偉哲：務必加強防疫

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▲「台南防疫全民參與」會議在台南市衛生局舉行，由市長黃偉哲主持，要求市府團隊及市民需戒慎恐懼，務必做好孳清工作。（圖／記者林悅翻攝）

▲「台南防疫全民參與」會議在台南市衛生局舉行，由市長黃偉哲主持，要求市府團隊及市民需戒慎恐懼，務必做好孳清工作。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南防疫會議在衛生局舉行，由市長黃偉哲主持，市府、國防部、教育部、各國營及民營事代表皆親自出席，黃偉哲帶領市府團隊進行誓師活動，表達市府防治登革熱決心，黃偉哲表示，今年１月即有5例登革熱境外移入病例，再加上暖冬氣侯，疫情可能相對嚴峻，請市府團隊及市民需戒慎恐懼，做好孳清工作。

黃偉哲提醒各單位，假期期間南來北往的民眾增加，各項的疾病也可能藉此散播開來，此外，寒假開始後，校園內可能出現防疫漏洞，責請教育局應加強防疫宣導，並注意相關防疫工作。黃偉哲市長強調，防疫沒有假期，需時時戒慎恐懼，期許今年在市府、防疫志工及全體市民的努力下，能繼續保持防疫好成績。

會議就登革熱、流感、腸病毒及愛滋病毒防治工作進行簡報，在登革熱防治方面，2019年1月20日止，台南市共有5例境外確診病例，本土病例為零病例。衛生局指出，登革熱境外移入，一年四季都可能發生，呼籲市民不可因最近氣候轉冷即輕忽，平日應養成「巡、倒、清、刷」的習慣。此外，提醒民眾春節假期赴東南亞旅行務必做好防蚊措施，返國後若有發燒症狀，請先至醫院就醫，勿直接返回社區，避免登革熱病毒於社區擴散。

衛生局報告，今年台南市登革熱防治要點以「阻絕境外、全民參與、科學防疫」為三大目標，將持續辦理旅遊業者、醫事人員等的教育訓練，鼓勵醫療院所使用ＮＳ１（登革熱非結構性蛋白1抗原）快篩試劑，並透過各類宣導平台及資料庫管理來增加疫情資訊的即時和正確性，民眾可利用登革熱疫情地理資訊系統閱覽登革熱相關訊息。

至於流感部分，春節期間衛生局設有24小時值班專線及值班人員（林森辦公室：336-6366／東興辦公室：635-7716），期間計有12家醫院開設類流感特別門診共131診次，並會因應疫情隨時加開；台南市並備有充足的公費流感抗病毒藥劑，可供應3萬人使用。

禽流感防治方面，動保處表示，國內禽流感案例持續發生，台南市已配合中央政策強化禽流感監測採樣，針對上市土雞場、上市鴨隻及濕地周邊半徑5公里等禽場進行主動監測，截至2019年1月21日止，共採樣養鴨業者及養雞業者共42場數、高風險溼地週邊禽場採樣8場數，檢驗結果為46場合格，4場檢驗中。

動保處提醒養禽業者，每日應定時巡視禽舍及檢視禽隻健康狀況，加強保溫防寒工作，防止賊風進入以防禽隻受寒，並落實人車管制及強化禽場防疫措施，若有禽隻異常死亡等情形，可立即向動物防疫保護處通報，以免疫情擴散蔓延。

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關鍵字：暖冬,登革熱,黃偉哲,防疫

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