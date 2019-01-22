黃偉哲房屋稅凍漲若真跳票　藍營嗆率「房杉軍」抗議 　

▲台南市長黃偉哲房屋稅凍漲若真跳票，議會國民黨團嗆將率「房杉軍」重返市長室抗議 。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲房屋稅專案報告喊今年續漲，台南市議會國民團怒批黃偉哲是『晚上吃西瓜半暝反症』，選前說凍漲，選後卻騙票要續漲81％，國民黨團要求黃偉哲立刻依法召開不動產評議委員會召開臨時會，凍漲今年房稅並還稅於民，若黃偉哲執意要當賴清德影子，國民黨團將率『房杉軍』重返市長室抗議。

市長黃偉哲的房屋稅報告引發眾怒，國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝、許至椿、林燕祝、尤榮智、方一峰、王家貞、洪玉鳳、曾培雅、林美燕、李中岑、蔡淑惠接續發言指出，前朝賴清德市長在2013年時為了選舉，讓不動產評議委員會做出連3年不漲房屋稅的決定，賴清德連任後，2016年卻做出連3年暴漲並回溯15年的違法決定，民意反彈激烈，國民黨團率民眾走上街頭抗議，賴清德置之不理，民進黨議長和議員也裝聾作啞，台南鄉親把希望放在選前喊凍漲房屋稅的台南市長黃偉哲身上，沒想到選前騙票選後跳票。

國民黨團表示，黃偉哲身今天用個別且不是終極的法律判決來騙選民說，房屋稅暴漲合法，若他凍漲會被關，聽到這樣的市長專案報告真是遺憾，原來市長黃偉哲只是要當賴清德的影子，多年立法院歷練，黃偉哲身應該清楚明白不動產評議委員會的決議，只是提供數據供市長參考，並不是法律，房屋稅漲或不漲決定權在市長，既然2013不動產評議委員會決議不漲，為何2016年能自打嘴巴推翻前決議，這不是違法甚麼叫違法？

國民黨團指出，為什麼房屋稅會招致這麼大的反彈，差點讓民進黨市長選舉翻盤，主要就是景氣不佳收入減少，台南市政府卻不知苦民所苦壓榨百姓，用暴漲的房屋稅來支應教育和基礎建設，今年又說要用房屋稅來配合前瞻計畫，從台南市民口袋搶錢來做輕軌，黃偉哲可以去問看看市民願不願意？施政可以背離民心嗎？

國民黨團表示，台南市府所有建設應以法定預算來因應，而不是用強爭暴斂的房屋稅來支出，國民黨團一路走來始終如一，堅持凍漲今年的房屋稅，前兩年超收的房屋稅也請還稅於民，要解決民怨，請市長黃偉哲身立刻徵選不動產評議委員會委員並公開名單，且立即依法召開不動產評議委員會臨時會，開會時實況轉播，不再黑箱作業，讓台南鄉親感受台南市政府誠意，民怨自然會平息。