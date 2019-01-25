「阿凡達蟹」萬里龜吼蟹膏呈現鮮藍色　水試所：免驚啦！

▲「阿凡達蟹？」蟹膏呈現鮮藍色，水試所：免驚啦！。（圖／翻攝自「基隆人」，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市1位民眾，日前到萬里龜吼漁港購買「三點蟹」，返家後，在處理螃蟹時，蟹殼一打開，竟發現蟹膏呈現「鮮藍色」，拍下照片貼到臉書社團，引發網友熱議。網友留言說，這是「阿凡達蟹」嗎？農委會水產試驗所指出，三點蟹係屬甲殼類，體內的蝦青素與蛋白質結合後，便呈現藍色，應為自然現象。

民眾在臉書社團「基隆人」貼文，照片中有2隻「三點蟹」把蟹殼拆卸後，蟹體正中央的蟹膏，竟呈現鮮豔的藍色，蟹殼上也附著大量藍色蟹膏。對此，心生疑慮「這是正常的嗎？」

網友見狀紛紛熱議留言，「這是阿凡達蟹嗎？」、「牠吃了藍色小精靈」、「好神奇的顏色，有毒！」、「阿凡達世界的螃蟹」、「住基隆40多年，蟹也吃不少，沒見過！」、「蟹膏是藍色威而鋼，吃了ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ叫！」

行政院農業委員會水產試驗所助理研究員莊世昌表示，甲殼類會呈現藍色的原因，與蝦青素（astaxanthin）有關，蝦青素色素與一種甲殼菁（crustacyanin）的蛋白質結合後，便會呈現藍色。

莊世昌說，在自然界中也常可看到，有些體色應為紅色的螯蝦，在不確定的情況下，身體產生過量的甲殼菁，導致蝦體變成藍色，而有些如鱟、甜蝦等大型甲殼類動物，便帶有藍色的卵。

三點蟹的藍色卵，不確定是如何生理機轉下，該蟹體產生過多的甲殼菁進入卵中，呈現藍色的蝦青素，此現象應為自然中，可能發生的情況，請民眾不用擔心。