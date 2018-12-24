萬里龜吼漁夫市集慶耶誕　打卡送限量耶誕帽

▲ 萬里龜吼漁夫市集慶耶誕節，打卡送限量耶誕帽。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區「龜吼漁夫市集」歡慶耶誕節，攤商變身耶誕小精靈迎客，熱情推薦萬里蟹、貢寮鮑等暖冬料理，更為了跟民眾一起同樂，12月25日在龜吼漁夫市集拍照打卡，到管理室出示手機畫面，就送可愛耶誕帽一頂，歡迎民眾到龜吼漁夫市集，享用豐盛海鮮大餐。

漁業處表示，龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，場內共有42家攤商，販售船家自己捕撈的新鮮魚貨，更以新北特產「萬里蟹」聞名北海岸，不論是花蟹、三點蟹或石蟳，肉質肥美滋味鮮甜，清蒸、清炒都適合，現在價格平穩，以最常見中等體型的規格來說，每隻螃蟹約在6兩到10兩之間，花蟹每斤的價位約550到650元，三點蟹每斤則在300到450元之間，7兩左右的石蟳每斤則約300元，都是超值的好選擇。

▲ 龜吼漁夫市集耶誕大變身，邀請民眾一起歡慶耶誕。

漁業處說，目前場內也銷售當季熱門漁產品「貢寮鮑」，現烤最對味，或是搭配藥膳燉煮，讓人暖身又暖胃。新北市政府今年9月份幫市集整體大改造，在硬體設施及景觀美化上都煥然一新，充滿繽紛可愛的圖樣，到處都是打卡點。

市集營運廠商新方海產批發實業有限公司和攤商，更裝扮成耶誕小精靈，帶給民眾滿滿的耶誕氛圍，12月25日耶誕節當天在市集拍照打卡，到管理室出示手機畫面，就送可愛耶誕帽一頂，限量100頂。歡迎民眾跟親朋好友，一起到龜吼漁夫市集歡慶耶誕節。

農業局表示，雖然萬里蟹主要產季在秋天，但其實冬天的萬里蟹也很肥美，而且蟹肉更加緊實Q彈，除了清蒸跟清炒外，也很適合做成熱呼呼的火鍋，鮮美的湯頭讓人欲罷不能。龜吼漁夫市集全年都產萬里蟹，又鄰近美麗的維納斯海岸線及野柳地質公園，歡迎民眾闔家蒞臨龜吼漁港，吃海鮮賞海景，歡度耶誕節。

▲ 龜吼漁夫市集眾多打卡點，深受民眾歡迎。

▲ 貢寮鮑的濃郁海味，讓人無法擋。

▲ 冬天的萬里蟹肉質更加緊實Q彈，清蒸、清炒都好吃。

▲ 龜吼漁夫市集耶誕大變身，邀請民眾一起歡慶耶誕。



▲ 龜吼漁夫市集耶誕大變身，邀請民眾一起歡慶耶誕。