▲ 女子感情因素意圖投海尋短，金山警「手刀衝刺」下邊坡救回。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局萬里分駐所員警邱順福22日凌晨接獲勤務指揮中心通報，稱有一名女子在萬里獅子公園旁海岸意圖投海自盡，警方獲報後，火速趕往海岸邊搜尋，幸好員警及時到場，並極力安撫、勸阻曾女打消尋短念頭將其救上岸，隨後並將她帶回分駐所安置休息，成功挽回一條寶貴生命。

金山警分局萬里分駐所員警邱順福在22日巡邏勤務時，凌晨1時25分許獲報值勤人員通報，稱有一名女子於萬里獅子公園旁海岸線，意圖投海自盡。邱員獲報後不敢大意，火速趕赴獅子公園旁海岸搜救，因深夜海岸邊能見度不佳，邱員持手電筒海岸邊找尋欲自殺的曾女。

警方表示，最後在獅子公園涼亭旁，消波塊邊坡下方發現曾女，當時曾女身穿雨衣沿著防波堤蹣跚而下，往海面方向行進，意圖跳海輕生，邱員發現後不顧自身安危，立即沿著顛頗崎嶇的邊坡往海面方向趕往救援，即時攔阻曾女尋短。

經警方耐心開導、細心安撫後，曾女情緒稍微恢復平穩，隨即聯繫119救護人員以及海巡人員到場協助，並將曾女沿著消波塊邊坡往上搭救上岸，在確認曾女傷勢及精神狀況無礙後，將曾女以巡邏車載回派出所安置，並提供熱咖啡先予保暖。再聯繫她女兒至分駐所，將曾女接返桃園住家休息。她女兒到所後，頻向警消人員道謝，表示非常感謝員警及消防人員的及時救援，挽回她母親的生命。

經警方初步了解，曾姓女子家住桃園，因長期患有憂鬱症，近日又因感情因素，一時想不開，才會萌生自殺念頭，所幸民眾立即報案，員警獲報後及時在海岸邊尋獲曾女，並勸阻曾女打消尋短念頭。

金山警分局提醒民眾，如發現週遭親友產生自殺傾向、念頭，應立即尋求專業管道協助如：免付費安心專線0800-788-995，或生命線專線1995尋求協助，相信若能感受到多一點關心或聆聽，也許能發揮開導作用、產生正向念頭，進而走出陰霾，找回活著的動力。