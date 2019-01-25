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「限額、趴數」與保額　看圖表學會旅平險醫療理賠計算式

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▲▼正遠保經董事長特助朱奕軍透過旅平險表格，說明如何看懂理賠條件。（圖／記者李蕙璇繪製）

▲正遠保經董事長特助朱奕軍透過表格說明，學習看懂旅平險保單約定的理賠條件。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

民眾購買旅平險除了選擇保額多寡之外，還要注意相關海外突發疾病醫療費用的保險金給付限額、趴數與特定地區的額外加倍倍數等，還有每次就診的最高上限、實支實付等相關規定，避免以為「買保額100萬就是最多理賠到100萬」，而最後申請時才知「只賠3萬」。

正遠保險經紀人公司董事長特助朱奕軍，本身主修法律系之外，還擁有產險、壽險等相關的證照與保險經紀人執照。今天ETtoday保險雲的《保險辭典》欄目，邀請他說明如何看懂保單條款的文字真義，並且學習如何確認買到的保險的真正理賠額度。

▼民眾拿到旅平險等保單契約時，會看到像圖片中的「海外突發疾病醫療保險」的保險項目與金額，有的會以「如保險單所載」或是說明「住院醫療保險金額之千分之三」。（圖／記者李蕙璇翻攝）

▲▼民眾拿到旅平險等保單契約時，會看到像圖片中的「海外突發疾病醫療保險」的保險項目與金額，有的會以「如保險單所載」或是說明「註怨醫療保險金額之千分之三」。（圖／記者李蕙璇翻攝）

朱奕軍以表格上的旅平險為例，民眾投保此類保險時可以從「身故金」、「意外醫療」、「突發疾病醫療」的三個部分來了解保障範圍及限度。

假設一位民眾前往海外旅遊買旅平險或是旅遊綜合保險時，選擇投保身故金額等為500萬元，那麼依投保規則，「意外、突發疾病」的醫療保險金最高投保上限，不能超過「身故金」的10%，也就是500萬X10%=50萬元，便是「傷害」、「海外突發疾病住院醫療費用保險金」可以投保到最高50萬為限。

▼有的保險公司針對歐美日等地區的旅平險保障，在「海外突發疾病醫療費用保險金限額」部分，會再增加1.5~3倍。（圖／記者李蕙璇翻攝）

▲▼有的保險公司針對歐美日等地區的旅平險保障，在「海外突發疾病醫療費用保險金限額」部分，會再增加1.5~3倍。（圖／記者李蕙璇翻攝）

那麼當看到保單契約「海外突發疾病門診、急診醫療費用保險金」的項目，寫著「限額為海外突發疾病住院醫療保險金的%」時，就要注意到「限額」與「趴數」，須要經過計算之後才是可以申請理賠的範圍，而不是以為投保500萬就是500萬以內的醫療費都會理賠，也不是以「住院醫療費用保險金50萬」為最高理賠上限。

而是要以50萬X1%=5,000元，50萬X5%=2萬5,000元，才是「海外突發疾病門診、急診醫療費用保險金的最高限額」，也就是說若是保戶實際門診超過5千元，保險公司也只能理賠到5千元。如果是急診費用超過2萬5千元，保險公司也只能理賠2萬5千元。

而海外突發疾病醫療保險金買的保障多寡，也就會與「身故金保額」投保的高低有很大的關聯性。

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