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70%民眾希望雇主「提供財務課程資源」　壽險開講座協助企業留住人才

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▲辦公室,上班族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲70%受訪民眾表示，希望雇主若能提供財務相關課程或資源。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

財經中心／綜合報導

在全世界人才流通的趨勢下，多數企業和勞工都必須要面臨全方位的挑戰。保德信人壽《2019台灣民眾財務健全概況調查》指出，70%受訪民眾希望雇主若能提供財務相關課程或資源，將會在工作上有所幫助；其中也有77%民眾認為，雇主提供課程也會讓他們增加留在公司的意願。

企業員工協助方案（EAP）已成新趨勢，104人力銀行與台灣第一家推動財務健全理念的保德信人壽，日前在台北舉辦「全台被低估的員工危機」座談會，協助企業雇主提高敏感度，能更及時地為公司、為台灣留任優秀人才。

保德信人壽策略長邢益華指出，34%台灣民眾認為財務問題是生活最大的壓力來源，這樣的壓力不只影響個人跟家庭，甚至會延伸影響到職場工作表現。除了自己獨自和與家人共同承擔煩惱外，民眾對於任職的公司也有所期待。

104副總經理暨人資長鍾文雄表示，為了吸引及留任人才，104領先導入EAP，在財務諮詢、心理諮商、健康醫療、法律服務四大面向，提供員工工作及生活的均衡發展。他認為，除了穩定調薪、提供員工認股等薪酬福利方案外，企業推動財務健全課程更能協助員工增進家庭生活進而為退休目標做好規畫，將反映在員工的表現及良性的職場氛圍，是提供員工「安全感」的EAP新趨勢。

「財務健全」的新領域對於企業提高員工的生產力與人才留任，能具有相當正面的影響性。長期從事心理諮商的鄧惠文醫師提到，企業在協助員工陷入低效能的工作低潮時，「財務壓力」的議題是企業提供員工協助方案真正開啟對話的一道重要的門，然而其重要性卻常常被低估甚至忽略。

鄧惠文表示，「財務健全」可滿足員工生活基本需求，讓員工有動力持續往上發展，企業人資單位能進一步扮演良好的員工協助橋樑角色，將公司與員工的關係從工作的公領域，銜接跨到對員工深層的關懷。除了增強公司對員工的了解外，也讓員工更願意開口談心中的困擾，進而改善工作上的問題提升工作表現。

回應台灣民眾的需求，保德信人壽針對台灣企業與團體組織推出一系列「財務健全課程」，內容包括「整體財務規劃」、「風險規劃」、「投資規劃」和「退休規劃」，提供深入淺出、讓學員能夠有架構的學習藍圖，有系統地將正確的財務金融知識提供給企業員工或組織會員，讓民眾有能力處理好生活中的大小財務需求，對未來的財務規劃擁有安全感，也才能更專心在工作上，促進員工長期的福祉的同時，更有助於雇主與員工的共好。

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關鍵字：保德信人壽,EAP,104人力銀行

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