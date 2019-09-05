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外資8月大落跑！匯出逾2,000億元創8年來單月紀錄　金管會：外資領到股利並未全走

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▲錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲根據統計，今年8月外資累計淨匯出約64.86億美元，一舉創下8年以來單月最大匯出金額。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（5）日公布最新外資動向，今年8月外資累計淨匯出約64.86億美元（約新台幣2,025.6億元），一舉創下8年以來單月最大匯出金額，金管會證期局表示，上市櫃公司在8月發放現金股利，從外資拿到的股息來看，推算並沒有全部匯出，仍有大部分資金留在台投資。

根據證期局統計外資及陸資投資國內資金匯出入情況，今年8月1日至8月31日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約64.86億美元；陸資累計淨匯出約0.008億美元，合計外資8月單月淨匯出64.86億美元，一舉創下近8年最大單月匯出金額。

請繼續往下閱讀...

不過，從過去至今，外資與陸資還是累計淨匯入達1,995.475億美元，其中外資累計淨匯入1,993.61億美元，陸資累積淨匯入約1.865億美元。

至於外資買賣台股上市櫃公司方面，今年前八月，外資累計賣超上市股票約809.63億元、買超上櫃股票約119.21億元；陸資累計賣超上市股票6.93億元、買超上櫃股票4.86億元。

外界關注外資大舉匯出，金管會證期局副局長張振山表示，今年上市櫃公司一共發放約1.42兆元現金股利，若以外資占台股38.5%推估，外資領走約5,467億元。按照央行規定，外資領現金股利後不是投資，就要出去，因此屬於季節性影響。

張振山指出，雖然今年1至8月，外資累計淨匯出18.32億美元，但台股基本面表現仍不錯，外資領股息後並沒有全部匯出，仍有部分留在台投資台股表現來看，今年前8月上漲9.16%，而日本也漲3.45%、新加坡漲1.23%、香港則跌0.47%、韓國也跌3.59%，可見台股表現相對佳。

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