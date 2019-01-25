業務員搞錯以為可賠100萬　出國拉肚子血便急診花15萬竟打2折

▲民眾出國多會投保相關旅遊險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

民眾赴美前買的旅遊險保障有海外突發疾病保額100萬，結果因為拉肚子等身體不適就醫花了15萬多元，業務員也用LINE回覆說只要在合法醫院就診皆可獲賠，沒想到產險公司竟只賠3萬元。

保戶計畫到美國華盛頓州西雅圖市前，跟一家產險公司的業務員購買旅遊綜合保險，其中海外突發疾病的保險金額為100 萬元。出國前，業務員帶著「旅遊綜合保險要保書」及「信用卡簽帳單」到保戶上班的公司簽名，只是當下沒有提供保單條款供給保戶閱讀， 而是等保戶出國之後才將保單契約交給保戶的太太。

而保戶與業務員碰面填寫要保書時，業務員有說明若在海外發生意外或看病，旅遊綜合險的保障範圍提供傷害實支實付50萬元及海外突發疾病100萬元中支付，共有150萬元的額度可申請。

未料，保戶在西雅圖因腸道不適且拉肚子，就用通訊軟體LINE請教業務員是否可給付看病費用，業務員說到當地合法經營的醫院就診，並申請醫療診斷書和收據，即可在100萬元額度內實支實付。

沒想到再過幾天，保戶出現血便和排血，當時他再以通訊軟體與業務員確認是否可理賠在美國急診的費用，業務員再次告知檢附當地合法經營醫院的醫療診斷書及收據，都會全額賠付。

保戶回國後便將在美國就醫費約15萬多元單據申請理賠，產險公司說依條款僅能理賠上限3萬元。而業務員因為說錯理賠條件還主動來向保戶道歉，才告知海外就醫是有理賠上限的，並非如業務員所說在海外突發疾病100萬元之額度內實支實付。

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