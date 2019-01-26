社區掃地挖出「破損女屍」　役男滄桑背影拖走：誰家女友走丟啦

▲替代役男最後無奈的把「屍體」送去垃圾場了。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

掃地挖到這種垃圾，真的會讓人無言。一名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他們日前在里區內掃除堆積的落葉時，意外在樹葉堆中挖出一具「矽膠娃娃」，仿真又沾滿髒污讓他們嚇一大跳，他就苦笑說「這是誰家的情人呀，亂丟！」

男網友25日在臉書「爆怨公社」分享照片說，他日前與替代役學弟一起在做里區打掃，學弟就從樹葉堆裡挖出一具「屍體（矽膠娃娃）」，讓他們2個人嚇了一大跳，「誰家的情人呀，亂丟！會嚇死我們掃地的人啦！」

好笑的是，當里長看見這具「屍體」後，還對他們2人開玩笑說，「這個很貴，矽膠做的喔！」讓他實在是哭笑不得，最後他也跟學弟將這具「矽膠情人」拖去垃圾場丟棄，結束這一場搞笑鬧劇。

▲網友在里區內打掃環境時，意外挖到別人的矽膠情人。（圖／翻攝自爆怨公社）

其他網友看了紛紛留言笑說「嚇死人了，還好不是晚上看到」、「過年前把女友棄屍了」、「晚上掃到應該很嚇人」、「要是老人家一定會嚇死」、「連配合度100%的女友都被拋棄了」、「看看役男無奈的背影，太滄桑了」、「這算是另類撿屍嗎。」

還有人笑說：「里長是不是老司機！」、「應該是里長的，因為他知道很貴」、「看起來里長很了解喔！」、「里長怎麼知道很貴啦」、「直覺是里長的。」甚至有人搞笑說：「請警方採集檢體，就知道誰家的啦」