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超過一半飼主未聽過寵物險　產險界改良保單第三代上市

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▲▼寵物險案例說明。（圖／記者李蕙璇繪製）

▲寵物險案例說明。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

「安心比iCompare」比較平台問卷調查發現，50% 以上的飼主不知道台灣已有寵物險可投保，過去產險界寵物險年銷售保單平均未超過100張，近日明台產險參考日本寵物險的經驗，重新改良保單內容希望爭取國內飼主的青睞。

毛小孩總能帶來心靈上的撫慰，目前全台灣約有250萬隻寵物犬貓，寵物市場愈趨受到重視，而保險公司也順應這股趨勢推出寵物險，「安心比iCompare」市場問卷調查中發現，50% 以上的飼主不知道台灣已有寵物險可投保，目前市面上已有第三代寵物險，特別整理出各代寵物險保險項目中的差異處，讓飼主們安心幫家中萌寵投保。

明台產險也表示，第三代寵物の好險，手術理賠費用補償最高5萬元，並可依方案不同選擇50%或70%的補償比例。目前可投保對象為狗跟貓，若為第一次投保，狗的投保年齡為8周至9歲，貓的投保年齡為8周至11歲，不再只有單一的晶片認證方式。

投保方式較前二代簡易，又因年繳保費在3000元以下，自去年9月開賣以來，銷售成長了5倍，目前也已開放網路投保，提供飼主更方遍的投保通路選擇。

▼ 市面上五大寵物險種。（圖／錠嵂保經提供）
▲▼ 市面上五大寵物險種。（圖／錠嵂保經提供）

第三代寵物險因應市場環境增加更多保障內容，而線上投保也逐漸成為現代人投保時的首選通路，便利性較以往大為增加，飼主們可考慮提早為家中毛小孩選擇適合的保障，並確認理賠內容和投保前需準備的項目，以減輕未來可能的醫療負擔。

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關鍵字：飼主,寵物險,產險,保單,第三代,明台產險,富邦產險,新安東京海上產險,安心比

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