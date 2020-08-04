意外險保障內容一樣「竟多付36倍保費」！專家曝省荷包關鍵：先了解職業價差等級

▲保單設計複雜，若不清楚內容，很有可能多付了高昂保費。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

「同樣都是意外傷害險，為什麼我的年繳保費這麼貴？」對於社會新鮮人而言，若分不清楚意外險內容，很有可能在同樣保額的情況下，卻不小心多付了至少36倍的保費。錠嵂保險經紀人表示，先抓住「低保費、高保障」概念，再了解險種特性與價差等級，就能節省荷包、同時獲得最大的保障。

以意外險為例，錠嵂保經表示，「職業等級」影響保費高低，也就是當這份工作越危險、越容易發生意外、發生的意外越嚴重，那麼保費就越高，因此，在購買意外險時，保費的評估不是年齡也無關性別，而是從事什麼職業。

意外險「職業等級」共分成6級，例如，同樣都是醫護人員，獸醫的危險等級卻比醫師高，而護理人員的危險等級又比獸醫更高。必須要注意的是，若投保時不誠實告知，萬一發生意外事故時，保險公司有權將保障打折甚至無效。

錠嵂保經說明，若職業有變動，在續保時也應該主動告知；例如，學生等級為1，出社會成為外勤的業務員後，就該主動變更職業等級為2，「千萬別為了省小小保費，造成保障不完整。」

▲意外傷害險「職業等級表」。（圖／記者楊絡懸製表）

意外險，到底賠什麼？根據《保險條款》的定義：「意外傷害事故，指非由疾病引起之外來突發事故。」也就是說，若是因自身疾病而引發意外的發生，在定義上並不屬於意外險理賠範圍。例如，開車時，突然發生心肌梗塞，導致發生車禍，在意外險理賠申請上有可能不賠償。

在購買意外險時，錠嵂保經建議，首先要考慮意外死殘的保額，至少要能有效因應家中房貸、無法工作時的家庭支出，例如，家中若有房貸500萬元，家庭年支出50萬元，孩子10歲（至孩子20歲成年，設定10年間），那麼基本保額就是50萬元乘以10年，再加上房貸500萬元，總額等於要拉到至少1000萬元。

至於為何有同樣保額、卻價差至少36倍的保費差異？錠嵂保經解釋，意外險也有分「一般意外險」、「還本型意外險」，其中，「還本型」則標榜保費可以拿回，但年繳保費較高。例如，同樣都是100萬元保額的保單內容，「一般型」年繳保費1150元，「還本型」則要4萬1700元左右。

除了儲蓄、投資與理財，「轉嫁風險」也是財務規劃中不可或缺的環節，因此，錠嵂保經建議，以有限預算，打造出足額保障，才是最完整的方案。

▲意外傷害險「理賠項目」。（圖／記者楊絡懸製表）