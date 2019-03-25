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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

上班族跑去兼差出意外傷重癱瘓　卻遭公司團體險拒賠

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保險,理賠,保險公司,險種,保平安示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲保險理賠多出於保戶與保險公司的認知差異。（圖／達志／示意圖）

記者李蕙璇／台北報導

上班族享有公司提供的團體保險期間，如果因為兼差發生可理賠狀況時，恐怕會因非屬於投保的職業等級範圍內而遭到拒賠。

這一名保戶在電腦公司上班負責維修，參加公司向保險公司投保的「團體一年定期傷害保險」及「團體一年定期人壽保險」，結果因為跑去兼差當焊接工發生意外受傷嚴重，送醫診斷後幾乎全身癱瘓達到全殘程度，家屬遂向保險公司申請團險理賠，未料卻遭到通知要終止契約並且還要拒賠。

保戶家屬認為，如果是因為「傷害險」涉及職業類別從維修員變動為焊接工，可以接受保險公司減少理賠金額，但不能完全都不理賠。而「壽險」部分應該與職業類別無涉，保險公司應該全額理賠才對。

費率差異成拒賠理由

壽險公司則表示，團體保險是以團體為要保人，只要符合職業與年齡資格限制範圍者即可用同一費率投保。本件「團體保險計畫注意事項」約定，被保險人職業類別須為第1至第4類才能投保。由於該團體保險計畫是以職業類別第1~4類的占率來計算平均費率，並不包括職業類別第5類以上者，也就不適用本計畫費率。

而保戶以電腦公司員工身分參加團保時所填寫的工作內容為「電腦維修及運送」，已核定屬於職業類別第2類人員。但實際上，保戶卻是另外兼差做船體焊接作業時發生意外，經重新核定後屬於職業類別第6類人員，已超過承保範圍。

團體一年定期傷害保險保單條款

保戶變更職業或職務時，本人或是其雇主應該立刻以書面通知保險公司，而且如果變更的職業或職務分類在拒保範圍內的話，保險公司有權終止契約。

團體一年定期人壽保險保單條款

若保戶因業務種類或其他變更導致危險顯著增加時，其雇主應於兩週內通知保險公司，若怠於通知造成保險公司損害，應負賠償責任。

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關鍵字：電腦維修員跑去兼差當焊接工　意外傷重癱瘓卻遭團體險拒賠,金融消費評議中心

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