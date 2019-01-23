產險界新人和泰交帳　保費收入成長2倍躋進前10名

▲和泰產險總經理詹文全。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

產險界過去一年競爭激烈，從實體通路，連結銀行、旅行社、汽車業到網路投保，搶攻車險、旅平險等業績，其中和泰產險的保費收入翻了2倍，市場排名躋進前10大。

和泰產險成立滿2年，2018年總保費收入較2年前翻了二倍，市場排名進入前10大，員工總人數也將超過1千人，公司新年度計畫未來人均產能將逐步提昇至1千萬元，預期2019年要有更超越市場水準的表現。

總經理詹文全表示，配合保險局的金融科技創新政策與開發新商品、服務方面，除了免除隱私權困擾的UBI車險商品新上架之外，也開發了重大傷病保險、手術醫療保險、行動裝置保險及新型態的對造駕駛人傷害責任保險投保不足補償保險等。

▼和泰產險二年來業績成長2倍。（圖／記者李蕙璇翻攝）

和泰產險的前身為蘇黎世產險，2016年時期的保費收入32.3億元、業界排名第12名，隔年和泰汽車集團入主之後，更名為和泰產險，挟汽車等通路所賜，2017年保費收入增加到49.7億元，成長154%。

到2018年又擴進到64.9億元，等於是二年來成長了2倍達131%，業界排名搶進到第10名。今年保費總目標則是希望成長達116%、上看75億元，尤其是在車險部分預計能成長8億元，其他險種則是成長2億元。