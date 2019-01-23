大錯特錯！把利變險當儲蓄行銷　未過綁約期解約被扣違約金

▲民眾以為業務員所介紹的「儲蓄險」就像是在銀行的定存，其實根本沒有儲蓄險，只有設計保單帳戶累積價值的功能，而且未過綁約期是會扣解約金。（示意圖／記者張一中攝）

記者李蕙璇／台北報導

又是「儲蓄險」惹禍，臨時解約被扣了一筆違約金。保戶才細看保單從頭到尾都沒有看到「儲蓄」字眼，只有「利率變動型終身壽險」。

金融消費評議中心委員表示，民眾申訴案件中有一些是業務員便於跟民眾解釋保單商品內容結構，而冠上「儲蓄險」的名稱，其實保險局核可通過的險種中，根本沒有「儲蓄險」的名稱，保單條款也不會用「儲蓄」的字樣來說明。

民眾務必要多加留意，而且要了解買任何一張保單繳了保費，有的到期是不會退還保費，有的是會等到契約期滿可以退還保費，就是大家常聽到的「還本型」保單。而有的是雖可以讓保戶臨時解約拿回已繳的保費，但須先等過了數年的綁約期，才不會被扣違約金。

近日保險圈內傳出有業務員將「利率變動型終身壽險」以「儲蓄、增值、還本」的行銷話術，向保戶招攬並且說可以作為長期投資的一種金融工具，豈料當保戶繳了1~2年之後臨時財務急用而想拿回保費使用時，竟被扣了數十萬元的解約金，才恍然大悟知道保險公司不是跟銀行、郵局相同，讓保戶可以繳保費當存款，隨時領回不會扣錢。

壽險界資深主管表示，其實業界多是將「利率變動型保險」當作一個個人退休帳戶的概念，與民眾說明。利變險具有壽險保障又有機會因應市場利率調升時，獲得回饋金。所謂利變壽險與一般壽險最大不同，便是它的宣告利率機制。

因此，若投資報酬率高於預定利率，保戶一般能額外獲得增值回饋分享金，不但享有壽險保障，還有機會參與市場利率調漲時額外的獲利，累積退休金。

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