4種習慣加速耗損零件　UBI車險一覽無遺折抵保費安全駕駛

▲開車建立良好駕駛習慣也可以優惠車險保費。（圖／pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

只要透過Tag、App，就可以紀錄行車駕駛習慣，愈是避免超速、急煞、急加速、急轉彎等4種習慣，還以勿低頭看手機等危及安全狀況，愈是可以省許多車險保費。

和泰產險歷經數月運用母公司和泰汽車的大數據資料，加上與淡江大學共同研究，完成產險圈第一張將「煞車來令片厚度」及「行駛里程數」雙計費因子結合的UBI （Usage-Based Insurance）車險保單，鼓勵民眾建立遵守交通規則、安全行駛的駕駛習慣，便可以獲得實質上的保費折扣優惠。

和泰產險精算再保部部長唐偉豪表示，從和泰汽車保修廠的數據資料中歸納出多數汽車零件損耗率，可能因駕駛行為穩定與否，而有不同的磨耗程度。

其中煞車來令片的磨耗程度與駕駛人的行為相關性最為顯著，因此研究團隊將煞車來令片厚度及行駛里程數列為計費因子，藉此計算出不同的保費係數，車主可因較安全的駕駛行為而省下部份保費。

▼和泰產險。（圖／記者李蕙璇攝）

這也是去年12月金管會核准和泰產險的「汽車保險駕駛行為計費附加條款」的UBI車險保單，保戶在前面擋風板玻璃加裝類似Tag卡片大小般的感應卡，即可紀錄駕駛習慣，讓產險公司依數據換算保費的多寡。

目前除了和泰產險推出UBI車險之外，泰安、兆豐產險及新安東京海上產險也有UBI車險。