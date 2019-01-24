專家嘆「保險終究不是儲蓄」　只重增額利差棄權懂條款因小失大

▲保險縱使有儲蓄功能但終究不是一般的銀行定存、儲蓄。（圖／達志／示意圖）

記者李蕙璇／台北報導

連專家都說「保險終究不是儲蓄」，民眾在投保相關保單帳戶價值有累積增值等功能的利變型、增額壽險等保單時，務必要了解全部保障的理賠條件，避免因小失大。

通常民眾買的「壽險」保單，所投保的保額多是身故理賠金，也就是當被保險人（一般多稱保戶）因疾病或意外死亡時，保險公司便會依投保的壽險保額加以理賠。

金融消費評議中心委員指出，以該案《壽險保額明明480萬 保戶只想儲蓄身故卻遭低賠200萬》報導案例，民眾向人壽公司購買的是美元計價的增額型終身壽險保險商品，原始投保金額是釐定保險費之目的，至各保單年度之身故保險金額、解約金與當年度保險金額之比較，還有「身故／完全殘廢保障」的保障理賠。

民眾購買此類保單時，應了解被保險人發生身故或全殘時應理賠的金額是多少，並須請業務員逐條說明每個保障範圍、理賠條件，甚至有特殊理賠規定、保險金額上限等的規定，都應該投保前充分了解，保險公司印製的DM、建議計畫書等，也都應該全部充分揭露，便於保戶理解條款定義及計算方式。

該案的保戶當初投保側重保單的解約金增額與總繳保費之間的利差，並非著重於壽險保障，然而該保單其性質為終身壽險，其雖兼有儲蓄功能，但終與儲蓄有別。

身故保險金如何計算，是壽險保單的重要內容，若因著重增額、獲利的部分而疏漏以為照保單條款約定計算帶過，無意多了解身故保險金的計算方式，自願放棄其權利的話，導致簽約前對保單約定事項不清楚，事後又未仔細檢視保險契約條款，而易衍生理賠爭議，提醒民眾務必多了解所買的保單內容。

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