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業務員佣金平準化「保險業反彈」　保險局：只是研議可行性　

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▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局今天(13日)找壽險公司開會，希望保單附加費用率能更詳細揭露，跟佣金平準化的可行性。但因為佣金平準化造成業界反彈，保險局今天表示，今天只是找壽險公會討論可行性，沒有確定有要執行。

保險局指出，今天是找壽險公會「非正式」開會來研議附加費用率，從中了解業者的意見，另針對佣金平準化並沒有相關結論。

目前保單的附加費用率大多公布年齡級距跟區間，但範圍過大，像是8%~16%。因此請壽險公會研議，看是否改成依被保險人年齡揭露一個附加費用率數字，像是30歲附加費用率15%等。

業者認為，如果要依被保險人年齡、保單年期、繳費年期來揭露費用率，會是很大的一張表，保戶不見得會願意看，現在是採公布特定年齡的單一費用率，例如15、35、65歲，如果保戶要詢問附加費用率會要求清楚告知。

另保險局也請壽險公會研議佣金平準化的可行性。目前各家保險公司業務員多是採首年高佣金、續期佣金降低，但保險局認為業務員會拿了首期高佣金後跳槽，因此研議分攤成長年期陸續給付佣金。但業者對此多持反彈聲浪，認為將衝擊業務員的生計，更讓新手業務員很難存活下去。保險局強調：「只是請壽險公會研議可行性，沒有說要做佣金平準化。」

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關鍵字：佣金平準化,業務員,保險局,附加費用率

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