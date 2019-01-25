保額100萬竟設「上限3萬」　理賠細節藏在保單條款裡千萬要看

▲近日民眾常出國滑雪，務必多了解旅遊險中的海外就醫等理賠規定。（圖／翻攝自pixabay）



記者李蕙璇／台北報導

買保險看「保額」有時竟非實際可理賠金額的額度，民眾投保前務必要多了解相關的保單條款，避免發生爭議。

以《業務員搞錯以為可賠100萬 出國拉肚子血便急診花15萬竟打2折》報導為例，產險公司銷售的旅遊綜合險中，連業務員都跟保戶說「海外突發疾病醫療保險金保額100萬元，可是事實上業務員卻少說了一個「理賠上限」的規定，以致業務員與保戶都以為在美國看醫生開銷15萬多元，都在100萬元以內的額度，會全部獲得理賠。

其實，仔細閱讀保單契約，當保戶於海外旅遊期間發生突發疾病，在合法經營的醫院急診治療，確實是符合保險理賠條件的「突發疾病急診醫療保險金」項目。

再細看保險契約條款說，但同一次急診的給付總額不得超過保險單所記載的『突發疾病醫療保險金限額』乘上『海外特定地區限額調整係數表』之調整係數的1%。」

因此，民眾以為買到100萬額度的海外突發疾病醫療保險金，經產險公司跟保戶說明的計算方式如下。

突發疾病醫療保險金限額（100 萬元）Ｘ海外特定地區限額調整係數表之調整係數（300％）的1%＝3萬元正。

而以上的規定都是寫在保單條款裡面。民眾投保相關保險商品前，務必多了解「保額有時非會理賠全額」的條件及特殊狀況，很多給付條件可能都設有上限、門檻，還是要請業務員多說解及詳閱保單條款，看不懂時也可洽產險0800查詢。

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