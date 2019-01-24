壽險保額明明480萬　保戶只想儲蓄身故卻遭低賠200萬

▲財團法人金融消費評議中心。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

終身壽險保額明明是480萬，豈知當保戶突然身故，保險公司卻說依條款只須理賠200萬，令家屬強忍悲慟向金融消費評議中心申訴，但最後因保戶生前說了一句話放棄權利，僅能判定再多賠184萬元，無法足額理賠。

該案保戶買了一張6年期滿的美元增額型終身壽險，年繳保費2萬美元，身故金保額為15萬美元（以32元換算約折合新台幣480萬元）。因為想當儲蓄使用這張保單，清楚告知打算10年後領解約金近484萬元，比實繳保費384多萬元還多了100萬元。

而且保戶還跟業務員強調說「買保險當儲蓄，不是要領身故金」。

只是保戶繳了4年保費約256萬元後突然過世，人壽公司依保單條款卻是只理賠200萬元，非保單所載明的身故保障480萬元相差甚大，也還比實繳的保費低了56萬元之多，因此向金融消費評議中心申訴。

金融消費評議中心委員們調查，該案保險金的受益人當時與保戶一起聽業務員解說，可以還原招攬現場過程，而且保險業務員也承認說「保戶確實不想領身故保險金，有告知希望10年後領回解約金」、「所以才向保戶說身故保險金部分就照保單條款走，就沒有再向保戶詳細解說建議書上身故保險金的計算方式」。

偏偏這張保單身故保險金的規定，非一般大眾以為是當保戶死亡時，人壽公司就會依「壽險投保金額」給付保險金，而是約定當保戶在6年繳費期間內身故者，是從「標準保險費費率計算的年繳保險費總和的1.03倍」、「身故時的保單當年度末的保單價值準備金」二項中取最大值給付「身故保險金」。

評議中心委員們認為光是看條款約定，一般人根本無法知道如何計算得知其金額，甚至連人壽公司客服接到保戶家屬詢問時，也會說錯成以為應理賠480萬元。

但委員們認為，由於保戶不想領身故金而忽略了解理賠條件，在法律上也須負「與有過失」之責，也就是說不能完全把責任推給業務員全權負責，但業務員更是應該充分盡到說解條款的責任，所以此案評議中心判定保險公司須負7~8成的責任，保戶2~3成的責任，人壽公司應理賠身故金共384萬元，須補足差額184萬元。

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