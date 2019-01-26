大省5千機票錢！陸「反向春運」成趨勢　一線城市人潮增

▲廣州白雲機場，旅遊等待登機。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

有別於過去春運「必返鄉」的風潮，大陸「反向春運」風潮持續延燒。從2018年起，就有不少遊子選擇省下車票、機票錢，將父母接到大城市中團圓過年。從1月31日北京直飛重慶的機票價格來看，至少得花1590元才能「回家」，若從重慶飛往北京為490元，差價近1100元，大省約新台幣5千元，且2019年一線城市除夕前的機票預訂量，同比增長超過40%，可見「反向春運」已成新趨勢。

綜合陸媒報導，所謂「反向春運」是指年輕人選擇將父母和孩子接來自己工作的城市過年，農曆年過完後再返回老家。

▲不少游子近年選擇將父母接到城市過年。（圖／CFP）

不少大陸訂票網站數據顯示，在除夕前一週飛往上海、北京、廣州、深圳、杭州、南京、天津、青島、寧波、廈門等「十大熱門目的地」的機票預訂量，同比增長超過40%；其中，「四老一小」旅客訂單顯著增長，且機票價格比高鐵票還便宜。

反向春運流行的背後，與火車票「一票難求」或機票太貴密切相關。除夕前一周，飛往哈爾濱、成都、西安、鄭州等熱門目的地，多數熱門時段航班都恢復成「原價」。與之相比，反向春運航線的機票價格最低一折起，尤其早上航班折扣更大、票源充足。以1月30日為例，上海飛往南寧最低價格為1390元（人民幣），南寧飛往上海為300元，差價約1000元（約4548元新台幣）；1月31日北京直飛重慶的機票價格為1590元，重慶飛往北京為490元，差價近1100元（約新台幣5002元）。

▲廣東珠海臨近春節，拱北口岸旅客增多。（圖／CFP）

另外，避寒、冰雪、避霾、洗肺等也都是2019年春節出遊的熱門關鍵字。「南下避寒」的遊客不僅來自北方城市，連上海、南京、成都等氣候濕冷的南方城市，也加入「候鳥遊」的行列。隨著「2022年北京冬奧會」即將到來，赴日本滑雪以及去南極或北歐各國感受「冰天雪地」美景的遊客預定量同比大幅攀升；預定前往泰國、印度尼西亞、毛里求斯等地溫暖海島的遊客大幅增長。

據《2019春節長假旅遊趨勢預測報告》顯示，2019年春節長假預計將有至少4億人次出遊，且2018年「全國居民人均可支配收入」達到28228元，增長6.5%。中國國際經濟交流中心研究員馬慶斌表示，隨著百姓收入的提高，越來越多人將從在家過年轉變為全家旅游過年；因此，能否承接住、承接好「反向春運」客流，將為城市帶來巨大挑戰。