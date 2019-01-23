年終獎金賺紅包　精打細算上網買年金險持續飆高

▲網路投保熱門險種以旅平險（含旅遊不便險、旅遊綜合險）、利率變動型年金險及汽機車險為主。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

壽險業經營網路投保的業績破18億元，像頻頻推出保單加值保障、抽獎的台灣人壽的業績就翻倍成長，國泰、富邦、中國人壽等也是居於領先群。正逢民眾陸續領到年終獎金之際，網路投保專區的優惠活動持續打得火熱。

網路投保上路邁入第四年，壽險業網路投保業績大爆發，去年（2018）全年網路投保業績突破新台幣18億元，較2017年成長174%，足見網路投保因快速便利、自主性高等投保優勢，成功打開市場能見度及接受度，深獲網路族群青睞。

台灣人壽表示，網路投保業績呈現爆炸性成長，業績較2017年成長約1.5倍，在市場上居領先地位，其中具有累積資產特性的利變年金險最受歡迎，又以網投通路獨家販售且提供34家信用卡刷卡的利率變動型年金保險提供一次繳（躉）及分期繳（年繳）兩種繳別的詢問度最高。

若欲規劃年終獎金用途，可善用網投通路規劃年金險，選擇一次繳保費的躉繳型的話，信用卡刷卡單筆上限為100萬元，搭配各家信用卡回饋活動，還可獲得回饋金較為划算。也可定期定額選擇保費分期繳方式，最低1萬元，分散短期資金需求壓力。

台灣人壽還發現保戶也會多加利用信用卡刷卡的優惠方案，例如中國信託、國泰世華及台新銀行等多家信用卡刷卡繳保費的話，在網路上投保繳保費最高還可享3.5%的回饋，等於是繳保費還有享折扣。