一張表看懂22家壽險申訴率排行　南山人壽拿最低

▲22家壽險公司2018全年申訴率統計，由低往高排列。（圖／記者李蕙璇繪製）

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記者李蕙璇／台北報導

根據金融消費評議中心統計，去年一整年共接到保戶申訴22家壽險公司達3,074件，再對照各家公司簽單契約總件數的比率換算，申訴率最低為南山人壽，而以件數來看雖以國泰人壽的563件居冠，但其換算後的申訴率為第三低。

該申訴率是以每一家自己公司當年度申訴件數，對照自己公司簽單契約總件（人）數所換算出來的申訴率。從以上表格看出申訴件數高的公司，可能反而申訴率低。申訴率高的公司，反而申訴件數少。

目前國內壽險界共22家人壽公司，有的公司雖然接到保戶申訴件數個位數或是10幾、20、30多件，但因是與自己公司總件數相對來計算，所以反而會出現申速率較高的狀況。

全部22家壽險公司整體的平均申訴率為0.1379，低於該值的公司為前6名的南山、三商美邦、國泰、中華郵政、富邦與全球。

22家壽險業者的申訴率總表，從低往高排列順序，最低為南山人壽，其次依序為三商美邦、國泰、中華郵政、富邦、全球、中國、台銀、宏泰、新光、保德信、台灣、保誠、元大、法國巴黎、第一金、遠雄、康健、安聯、安達、合作金庫與友邦人壽。

若是依民眾申訴的件數統計來看，最少件而且是個位數的只有兩家，分別為第一金人壽4件、英商安達人壽8件。而超過10件以上的，則是合作金庫人壽11件、法國巴黎人壽18件。保誠人壽、宏泰人壽與保德信國際人壽都是21件。

還有，中華郵政為24件，台銀人壽、康健人壽都是32件。接著是元大人壽43件、安聯人壽44件、AIA友邦人壽65件。其餘公司都是超過143件以上，最多即為國泰人壽的563件。

資深保險主管表示，這一套「申訴綜合評分值」的計算方式施行進入第10年，業者降低消費者申訴的表現是可以被看到的，而近期有些民眾利用這套制度而向保險公司敲竹槓，讓業者為了可以減少申訴件數而接受其無理要求，造成業者之間彼此競爭0申訴率而可能速速賠款結案。

▼金融消費評議中心統計2018年保險業各家人壽公司保戶申訴案件量。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

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