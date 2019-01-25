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他在北投超商花60元「買鍋貼中千萬」！全家開出一組特別獎

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▲▼ 全家，超商 。（圖／資料照）

▲有消費者在全家買鍋貼就中千萬。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

又到了單月份統一發票開獎的時刻，今日開獎的是去（107）年11-12月期統一發票。其中，全家開出1組特別獎1000萬元，以及特獎200萬元共1組。另頭獎20萬元則開出3組，有消費者只花3元影印就中20萬。而千萬得獎者則是花了60元在明德店購買鍋貼就中獎。

全家便利商店本期（2018年11-22月）中獎發票，共開出1組特別獎1000萬元，中獎者於台北市北投區明德店購買全家自有品牌媽媽煮藝經典鍋貼與光泉茉莉蜜茶，只花60元，就幸運得大獎。

另外，全家也開出特獎200萬元共1組，於高雄孟文店開出。而頭獎20萬元則開出3組，分別是大雅好神店、台東關山店、雙林店，其中大雅好神店一名消費者，只花3元影印，就中20萬元；台東關山店消費者則是購買2支Fami霜淇淋，幸運得獎。

▲▼ 全家，超商 。（圖／資料照）

至於小7本期共有3位獲得千萬大獎、3位200萬得獎者；另外，雲端發票專屬獎有1位百萬得主。其中，3位獲得千萬大獎的消費者分別是花27元在新竹市東區千甲門市購買鮮乳；以及在新北市中和區立言門市花35元買麵包；還有在高雄市岡山區台興門市花95元。

▼107年11-12月統一發票得獎號碼。

107年11-12月統一發票得獎號碼(圖/社群中心製)

去年的9、10月統一發票千萬特別獎，仍有8張未兌領，分別是在台北市信義區吳興街統一超商花180元買兩包菸、在電商平台「FunNow」花399元購買短期住宿費用兌換碼、新竹縣新豐鄉建興路「來電書局文化生活廣場」買文具54元、新竹縣竹北市自強南路統一超商花45元買飲品、桃園市龜山區復興街5號林口長庚醫院花75元停車費、台水淡水營運所繳水費596元、彰化縣芳苑鄉芳漢路台灣中油加95無鉛汽油85元、高雄市楠梓區建楠路美華泰花595元買用品。

1張200萬特獎得主是曾在桃園大有路的統一超商花25元購買杏仁茶。快核對你手上的發票，最後兌獎期限是3月5日，錯過就搥心肝了。

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,發票

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