只花3元在「超商影印」就中20萬元！全家開出3組頭獎

▲全家本期開出一張千萬特別獎。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

又到了單月份統一發票開獎的時刻，今日開獎的是去（107）年11-12月期統一發票。其中，全家開出1組特別獎1000萬元，以及特獎200萬元共1組。另頭獎20萬元則開出3組，有消費者只花3元影印就中20萬。

全家便利商店本期（2018年11-22月）中獎發票，共開出1組特別獎1000萬元，中獎者於台北市北投區明德店購買全家自有品牌媽媽煮藝經典鍋貼與光泉茉莉蜜茶，只花60元，就幸運得大獎。

另外，全家也開出特獎200萬元共1組，於高雄孟文店開出。而頭獎20萬元則開出3組，分別是大雅好神店、台東關山店、雙林店，其中大雅好神店一名消費者，只花3元影印，就中20萬元；台東關山店消費者則是購買2支Fami霜淇淋，幸運得獎。

▼107年11-12月統一發票中獎號碼。

而去年的9、10月統一發票千萬特別獎，仍有8張未兌領，分別是在台北市信義區吳興街統一超商花180元買兩包菸、在電商平台「FunNow」花399元購買短期住宿費用兌換碼、新竹縣新豐鄉建興路「來電書局文化生活廣場」買文具54元、新竹縣竹北市自強南路統一超商花45元買飲品、桃園市龜山區復興街5號林口長庚醫院花75元停車費、台水淡水營運所繳水費596元、彰化縣芳苑鄉芳漢路台灣中油加95無鉛汽油85元、高雄市楠梓區建楠路美華泰花595元買用品。

1張200萬特獎得主是曾在桃園大有路的統一超商花25元購買杏仁茶。快核對你手上的發票，最後兌獎期限是3月5日，錯過就搥心肝了。