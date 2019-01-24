比超商還狂「抽332萬保時捷」！全聯福袋全台限量11萬個

▲全聯福袋今年祭出保時捷。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

不讓四大超商福袋專美於前，今年全聯福袋不僅祭出最大獎的保時捷，還加碼送價值10萬元的造型福利熊手工大玩偶，全台限量共11萬個，預計又將掀起排隊搶買潮。

繼去年送黃金後，全聯今年福袋抽獎大禮則是首度祭出豪華休旅Porsche保時捷Macan S藍色款，市值達332萬元，而2獎則是10組價值19,999的台東熱氣球之旅；另今年加碼抽出一組特別獎號，有機會獲得InFocus 50吋4K電視，共計15台。

全聯指出，今年首次推出兩款價格不同的福袋，除了全台限量10萬袋的200元「新春福袋」，還有1000元「超級福袋」 ，福利熊購物車紅色/藍色全台限量各5,000台，等於共11萬個福袋，平均每家門市可分到100袋「新春福袋」，以及10個「超級福袋」。

其中，200元「新春福袋」內含1組抽獎序號，而1,000元「超級福袋」則內含5組抽獎序號，等於有更多機會抽到保時捷。除了抽獎，福袋內皆含價值超過850元的食品、用品及文創品，如福利熊紅包袋、華蝦肉蝦餅、雀巢美祿穀物棒等。

全聯表示，今年「新春福袋」總價值超過1,100元，而「超級福袋」總價值則超過3,600元，因含福利熊保冷三輪購物車，都將於大年初一早上9點準時開賣，若以前幾年經驗來看，預計每家門市福袋在1小時內會被搶購一空。

另外，家樂福今年也推出福袋給消費者試手氣，每袋售價198元，每家店限量100份，於2/1大年初一開賣。其內含價值五百元商品以及抽獎卷，最大獎為現金十萬元，二獎為現金五萬元。