高雄人最有愛！小7零錢捐30年累積26億元　可疊5106棟101大樓

▲不少民眾會用超商零錢捐做愛心。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

在全台擁有5千多家門市的小7，自1988年起即推動「把愛找回來」公益募款，並首創門市零錢捐且至今已累積近26億元，若以1塊錢堆疊相當於5106棟101大樓，為超商通路門市零錢捐累積最多。

30年來小7持續深耕公益，至今已匯聚社會大眾超過40億元的愛心善款，包含門市零錢捐近26億元、ibon捐款近15億。而2018年的「把愛找回來」公益募款，則共募得近4億元，包含門市零錢捐和ibon捐款。其中，根據公益大數據分析發現，高雄地區的民眾為單店平均募款排名第一的縣市。

小7指出，門市零錢捐的單店平均募款排名依序為高雄、台南、台中，全台募款成績最佳的TOP 10縣市，三縣市就囊括7家，台中以南慈善捐款不手軟。另外，去年11月的選前激戰亦帶動競選總部、造勢晚會鄰近門市的募款金額成長，更有高雄的門市較10月募款金額成長超過6成。

除了許多民眾會零錢捐外，小7亦發現ibon小額捐款成長，平均單筆金額相較2017年上升50.02%，而且也有越來越民眾會認捐民生物資、節令認捐月餅及年菜幫助弱勢家庭。其中，去年的單店認捐數量最多、排名前三名縣市，分別為雲林、彰化、台南，皆為老化指數破百的縣市。