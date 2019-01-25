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三重人看過來！他在超市花26元買鹽中200萬　全聯開出一張特獎

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▲▼ 超市，全聯，泡麵 。（圖／資料照）

▲有消費者在全聯買鹽跟報紙就中特獎。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

又到了單月份統一發票開獎的時刻，今日開獎的是去（107）年11-12月期統一發票。其中，超商雙雄小7跟全家共開出4張千萬特別獎，以及4張200萬特獎。另全聯也開出一張千萬特別獎和一張200萬特獎，消費者最少只花26元就幸運中獎。

全聯於三重集美門市開出特別獎發票，總計1張，消費者最少只花費330元購買生活泡沫紅茶、阿華田麥芽牛奶、波蜜果菜汁、御茶園四季青、孔雀香酥脆香魚、統一純喫茶綠等食品即中了1000萬特別獎。另外，豐原忠孝門市也開出1張200萬特獎，主要購買台鹽特級碘鹽、報紙共26元。

全聯統計2018年11、12月份共開出超過42萬個獎項。業者指出，為鼓勵消費者將得獎金額直接儲值至福利卡中，也推出「持五獎、六獎中獎發票兌領轉儲值，加碼贈送福利卡紅利點數活動」，1/1~6/30持六獎發票兌獎並儲值至福利卡中即可額外獲贈20點福利點，等同現金2元，回饋率1%，持五獎發票兌獎並儲值至福利卡中即可額外獲贈240點福利點，等同現金24元，回饋率2.4%。

107年11-12月統一發票得獎號碼(圖/社群中心製)

而全家便利商店本期（2018年11-22月）中獎發票，共開出1組特別獎1000萬元，中獎者於台北市北投區明德店購買全家自有品牌媽媽煮藝經典鍋貼與光泉茉莉蜜茶，只花60元，就幸運得大獎。

另外，全家也開出特獎200萬元共1組，於高雄孟文店開出。而頭獎20萬元則開出3組，分別是大雅好神店、台東關山店、雙林店，其中大雅好神店一名消費者，只花3元影印，就中20萬元；台東關山店消費者則是購買2支Fami霜淇淋，幸運得獎。

至於小7本期共有3位獲得千萬大獎、3位200萬得獎者；另外，雲端發票專屬獎有1位百萬得主。其中，3位獲得千萬大獎的消費者分別是花27元在新竹市東區千甲門市購買鮮乳；以及在新北市中和區立言門市花35元買麵包；還有在高雄市岡山區台興門市花95元。

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,全聯,超市,發票,兌獎

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