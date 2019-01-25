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帶女網友上山看夜景　荒野之狼脫褲逼清槍「手或嘴二選一」

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▲男大學生被民宿老闆摸下體猥褻。（示意圖／CFP）

▲張男凌晨帶女網友上山看夜景，卻逼女網友摸他下體猥褻。（示意圖與本案無關／CFP）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓男子2018年間，透過交友軟體約一名女網友去山上看夜景，卻趁夜黑風高四周無人，逼女網友幫他「清槍」，女網友拒絕，張男喝斥：「難道你要用嘴吧嗎？」女網友被迫幫張男「清槍」後，搭張男的車子下山，馬上去附近警局報案，台北地檢署日前依強制猥褻罪起訴張男。

起訴指出，張男是在2018年7月18日凌晨，約女網友外出看夜景，兩人見面後，張男騎車載著女網友直奔新北市新店區安興路山上，車停在一處鐵皮搭建的空地後，張男就脫下自己的褲子，把女網友的手拉去摸他的下體。

女網友嚇到拒絕，張男用威脅的口氣喝斥：「難道你要用嘴吧嗎？」逼女網友「二選一」，女網友看四周荒野，無法逃離，只好假意配合，幫張男「清槍」後，再搭張男的機車下山，女網友一看張男離開，馬上報案，檢警循線找到張男法辦。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：交友軟體,強制猥褻,網友,手淫

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