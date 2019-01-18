謝絕約炮　她們都是這樣用語音交友軟體找到真愛？

圖、文／Goodnight提供

交友軟體Goodnight是一款有別於其他類型的交友軟體，主要不是以長相來做篩選條件，用戶在第一時間內只能以「聲音」作為篩選標準，已決定要不要與對方當朋友，或是繼續聊天，這樣類型的交友軟體，比較難真的分辨配對到的人是否純粹來「找樂子」「約炮」。但儘管只能聽見對方的聲音，還是有很大的機會能在goodnight上尋找到真愛的，到底有什麼特殊的小技巧來辨認「玩咖」以及尋找「真愛」，就讓這些成功找到另一半的正妹女性Goodnight用戶來分享給你聽。

1.沒有一開始就要你的聯絡方式

根據其中一位女性用戶與我們分享，「如果男生相當猴急的馬上想要我的私人聯絡方式，通常我們對於這類型的男生好感度會大大的減少，而且通常會很急著要聯絡方式的男生感覺都很有目的性」，對此，有許多男生也表示，確實當他們比較不認真尋找感情時，他們會不太在意對方的感受，所以也不會介意對方是否覺得他們猴急。

2.拒絕不正經類型的名稱

用戶C小姐分享說，「如果看到太不正經的暱稱我都會特別的注意以及避免，感覺這人不是認真想要玩，通常會亂取暱稱的人只是想要電愛」，男性用戶說到，他們確實會用奇怪的暱稱來吸引「也不是尋找認真關係」的女生，所以想要找尋真愛的女生千萬要注意這點。

3.沒有使用怪腔怪調說話

聲音交友軟體顧名思義就是用「聲音」來取決於對於一個人的第一印象，也就是等於像是照片一樣，Goodnight女性用戶說，「我們不介意你是不是聲音沒有那麼有磁性，但如果為了想要標新立異，使用怪腔怪調講話抑或是使用奇怪的開場白，都會讓人很倒胃口」

4.不會刻意隱瞞自己的資訊

真正要尋找認真的感情的，絕對不會刻意隱瞞自己的資訊的，當然不是說個人過多的隱私，但是如果連一般基本的基本資料都神神祕祕密密的毫不透露，這樣子其實給人的感覺是相當沒有誠意要交朋友的，畢竟只有一夜情才不需要知道對方太多個人資訊不是嗎？Goodnight男性用戶則表示：「如果我很喜歡一個女生，我完全不介意讓他知道我的一些個人資訊，反而會希望對方多多的問我」

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