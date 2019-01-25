特地準備溫暖的棉被…慈父載兒子去安親班　遭重機撞飛性命垂危

▲慈父載兒去安親班，卻遭違規重機撞飛，目前該名父親還在急救，情況不樂觀。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區一輛雙載機車於本月25日早上7點多行經堤外道路2k+100處，遭違規迴轉的黃牌重機撞上，強烈衝擊讓車上父子當場噴飛，零件、安全帽、鞋子散落一地。其中就讀小六的兒子右手及左小腿變形；爸爸腿部骨折、頭部重創性命垂危。警方調查，該名父親清晨才特地準備了溫暖的棉被，為了讓孩子在安親班能睡個香甜溫暖的午覺，沒想到遭遇此劫。

▲黃牌重機在雙黃線違規迴轉釀禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，35歲盧姓男子騎車載著12歲兒子要去安親班，沿堤外道路往樹林方向行駛，到了在2k+100處時，對向車道一輛由44歲許男騎乘的黃牌重機突然在雙黃線迴轉，導致盧男反應不及，當場撞上。三人倒地，盧童看著爸爸在他面前閉上雙眼，他哭喊著「爸爸！爸爸！」

車禍現場一片凌亂，盧姓父子騎乘的機車零件、鞋子、安全帽散落一地，可見當時撞擊力道之大，唯獨龍頭與座椅間隙的棉被還牢牢的卡著，警方詢問家屬才知，是盧父特地為孩子準備，這樣盧童在安親班睡午覺才不會冷。

警方解釋，現場無監視器，且雙方皆無酒駕，詳細肇事原因還在釐清，初步朝過失傷害方向偵辦。

▼機車零件與安全帽散落，但慈父為兒子準備的棉被還牢牢卡在機車上（紅圈處）。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼安全帽與機車零件散落。（圖／記者陳雕文翻攝）