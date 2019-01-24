LINE訊息能加粗變斜體！網友實測結果卻超糗

▲LINE桌機版5.12.0的更新中。（圖／翻攝LINE官網）

科技中心／綜合報導

通訊軟體LINE已經是你我生活中不可或缺的小工具，除了家人朋友間會使用LINE來維繫感情外，許多公司行號也都使用LINE來進行溝通，而在LINE桌機版5.12.0的更新中，增加了許多方便的小工具，例如打出特定符號，文字就能加粗或是變斜體。

近日有網友在網路論壇上發文指出自己偶然發現LINE的隱藏功能，發現在電腦版的LINE聊天室裡只要輸入特定符號，就能將訊息變成「粗體」、「斜體」，甚至還能將兩種語法結合。

這其實是LINE桌機版在5.12.0的更新中就加入的「Markdown語法」，用戶只要在訊息前後加上對稱的空格及星號（ *訊息內容* ），文字就能變成粗體，而若是想將文字變成斜體，只要在訊息前後加上對稱的空格及底線（ _訊息內容_ ）就能完成了。此外，還能將兩種與發進行結合（*_訊息內容_*），讓文字變成粗體與斜體並行。

▲在LINE桌機版5.12.0的更新中，增加了許多方便的小工具。（圖／記者范家宏攝）

但這樣的語法其實只限定「桌機版」能夠使用，在一般的智慧型手機上是無法達成的，且就算是在桌機版完成這些語法，到了智慧型手機上時，顯示仍會被「打回原形」，因此該篇文章底下才會有許多網友進行實測都失敗。