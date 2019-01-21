21歲男捷運站搭電扶梯見短裙妹手淫　還把液體甩灑衣裙

▲男子在捷運站出口對女子掏出生殖器。（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文當事人無關）

突發中心／台北報導

男子阿明（化名）2018年8月在捷運站出口搭乘電扶梯時，見前方身穿短裙的女子而起性慾，竟在電扶梯上裸露生殖器而手淫，還將手中的精液甩灑於對方所穿衣裙，做出公然猥褻行為，以滿足自己的性慾。台北地院審理後，依犯公然猥褻罪，判處阿明3月有期徒刑，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期內付保護管束，並應於判決確定後6個月內完成2場法治教育課程。

依判決書提到，後來是因該名女子發覺衣裙沾有不明黏液，以衛生紙擦拭後，發覺是精液，於是報警調閱案發地監視器畫面，警方因此循線查獲。

法官認為阿明裸露生殖器而手淫的地點是在捷運站出口電扶梯，是多數人得以共見共聞的地方，符合「公然」之要件，且將精液甩灑於女子衣裙的動作，不僅足以刺激或滿足性慾，且客觀上足以引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化，依自屬猥褻行為，觸犯刑法第234條第1項之公然猥褻罪。

法官審酌阿明不顧公眾場所他人感受，意圖供人觀覽而做出使人心生厭惡的猥褻行為，已足造成公眾不適感，並造成他人心理厭惡、噁心，影響社會風俗，但他犯後始終坦承犯行，態度尚可，且已與對方達成和解，當庭道歉並賠償損失，因此量處有期徒刑3月，以示懲儆。

但法官考量阿明未曾因故意犯罪受有期徒刑，這次一時失慮，但犯後已坦承犯行，甚有悔意，且已當庭道歉並賠償損失，對方也同意給予緩刑機會，因此諭知緩刑2年，以啟自新。

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